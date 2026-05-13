울산 찾은 이 대통령 “조선 잘 나갈 때 잘해야…정부 역할 중요”

울산서 K-조선 미래비전 간담회 개최
“정부로서도 조선 산업 생태계 유지 관심”
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이재명 대통령, K-조선 간담회
이재명 대통령이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 K-조선 미래비전 간담회에서 발언하고 있다.
울산 연합뉴스
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이재명 대통령은 13일 “조선 산업은 매우 중요한 산업인데 이런 위험(경기 변동성)에 노출돼 있기 때문에 정부 역할과 노력이 중요한 것 같다”며 관심을 가지고 지원하겠다고 강조했다.
이 대통령은 이날 울산에서 열린 ‘K-조선 미래비전 간담회’에서 “조선 산업이 가진 특징은 엄청나게 경기에 많이 노출된다는 것”이라며 이처럼 말했다.
이 대통령은 ‘고용’ 문제를 예로 들었다. 이 대통령은 “호황과 불황이 큰 그래프처럼 왔다 갔다 하다 보니 고용 문제가 언제나 현안이 됐다”며 “불황기는 견뎌내기가 어렵고 호황기에는 인력이 부족하고 그러다 보니 산업 현장이 다층화되는, 고용 구조가 불안정해지는 그런 문제점이 있다”고 지적했다.
이 대통령은 정부로서도 조선 산업 생태계 유지 발전에 많은 관심을 가지고 있다고 강조했다. 이 대통령은 “요즘 국제 간 경쟁이 단일한 상품 경쟁이 아닌 결국 생태계 경쟁인 것 같다”며 “생태계가 잘 구축돼 있으면 국가적·국제적 경쟁력을 가지고 생태계가 없이 특정 상품, 특정 기업 중심으로 가면 어려운 상황을 견디기 어렵지 않나 싶다”라고 설명했다.
이 대통령은 특히 한국 조선 산업이 미국 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트의 핵심 사업이라는 점을 언급했다. 이 대통령은 “대한민국과 미국 간 소위 투자 협력에서 가장 중요한 부분이 조선 산업이 됐다”며 “앞으로 이 부분은 여러 가능성과 잠재력을 가지고 있다”고 했다. 이어 “이 과정에서 국내 조선 산업이 제대로 발전할 뿐 아니라 튼튼한 생태계를 구축해서 그 혜택과 성장, 과실이 골고루 나눠지고 회사 내에서도 사용자와 노동자가 함께 과실을 누릴 수 있는 그런 시스템을 만드는 것도 중요한 일”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 조선 산업이 방심해서는 안 된다고 조언했다. 이 대통령은 “어려운 환경을 조선업계가 잘 넘어가서 지금은 꽤 괜찮은 환경이 되긴 했지만 언제 어떻게 될지 알 수 없는 게 조선업 특성이라 경계심을 갖고 있을 때 잘해야 한다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 울산 간담회서 조선업 지원 필요성 강조
- 경기 변동성·고용 불안정 문제 지적
- 생태계 경쟁과 한미 협력 가능성 언급
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