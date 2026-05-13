정청래, ‘국민배당금’ 공방에 “당과 어떤 대화 없어…학계에서 먼저 연구를”

김용범 정책실장이 띄운 ‘국민배당금제’

정 “솥뚜껑 먼저 열면 밥 되기 전에 설어”

野 향해 “내란 잔재 청산 선대위 좋겠다”

“정말 절실, 간절하게 선거전 임하겠다”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 2026.5.13 연합뉴스

세줄 요약 정청래 더불어민주당 대표는 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금 언급에 대해 당과 어떤 대화도 없었다고 했다. 그는 AI 전환기에 새로운 제도 논의가 필요하더라도 먼저 학계 연구와 학문적 고찰이 선행돼야 한다고 강조했다. 국민배당금 언급에 당과 사전 대화 없었다는 설명

AI 전환기 새 제도는 학계 연구부터 필요하다는 주장

국민의힘 향해 6·3 지방선거 민심 심판 촉구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표는 13일 김용범 청와대 정책실장의 ‘국민배당금’ 언급과 관련해 “당과 어떤 대화도 없었다”고 밝혔다.정 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 김 실장이 언급한 국민배당금제에 대해 “인공지능(AI) 문명사적 대전환 시기에 이전에 가지 않았던 길을 가고 있다. 그래서 김 실장이 그렇게 얘기했다고 생각한다”고 했다. 이어 “지금 당장 뭘 하자는 것보다는 학계에서 먼저 연구를 하고 학문적 고찰이 먼저 선행돼야 하지 않을까 생각한다”고 말했다.그는 또 “그런 학문적 성과에 이어 현실에 접목시키는 것이 좋겠다”며 “의견을 취합하고 시간이 지나면 정책으로, 법으로, 그 과정에서 국민적 공감을 얻어 가면서 소통하고 의견을 충분히 반영해 할 문제”라고 했다. 그러면서 “솥뚜껑을 먼저 열면 밥이 되기 전에 설어 버린다”며 “충분히 숙성이 되고 할 때 해야 할 일이 아닌가 생각한다”고 덧붙였다.앞서 김 실장은 전날 “AI 인프라 시대의 과실은 특정 기업만이 끌어낸 결과가 아니다”며 이를 국민에 환원하기 위한 ‘국민배당금제’를 제안했다. 이를 두고 국민의힘은 ‘포퓰리즘적 구상’이라며 공세를 폈다.정 대표는 6·3 지방선거와 관련해선 “국민의힘은 위헌정당 해산 심판 이전에 이번 6·3 지방선거에서 민심의 혹독한 심판을 받아야 한다”고 주장했다. 이어 “국민의힘이 듣지는 않겠지만 조언하겠다”면서 “내란 잔재 청산 선대위를 하는 게 좋을 것 같다. 국민의힘 입장에서는 이 고리를 끊어야 그래도 희망을 갖지 않겠나”라고 강조했다.그는 “지선에서 목표는 높게 잡되 태도는 낮게 임하라는 말씀을 자주 드리는데 저에게도 하는 말”이라며 “정말 절실하게, 정말 간절하게, 선거전에 임하겠다”고 전했다.