순천 왕조1동 김미영 후보, 민주당 1-가 공천장 수여···“25m 실내 수영장 조성 공약”

“왕조1동 주민의 삶 가까이 하는 시의원 되겠다”

이미지 확대 민주당 1-가 공천장을 받은 김미영 후보가 정청래 총괄상임선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 민주당 1-가 공천장을 받은 김미영 후보가 정청래 총괄상임선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 기념사진을 찍고 있다.

김미영 후보가 더불어민주당 순천시 왕조 1동 1-가 공천장을 받은 후 기념 촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김미영 후보가 더불어민주당 순천시 왕조 1동 1-가 공천장을 받은 후 기념 촬영을 하고 있다.

세줄 요약 순천시 왕조1동 시의원에 출마한 김미영 후보가 더불어민주당 공천장을 받고 본격 선거전에 들어갔다. 김 후보는 주민과 가까운 현장에서 생활 불편을 듣고 해결하는 의정활동을 약속했다. 반려동물 놀이터와 3세대 복합관, 25m 실내수영장 조성도 공약으로 제시했다. 공천장 수여, 본격 선거 행보

생활밀착형 의정활동 약속

반려동물 놀이터·실내수영장 공약

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순천시 왕조1동 시의원으로 출마하는 김미영 후보가 12일 더불어민주당 순천시 바선거구 1-가 공천장을 받고 본격적인 선거 행보에 나섰다.순천시 바선거구는 왕조1동을 중심으로 교통, 교육, 보육, 돌봄, 생활환경, 주거 여건 등 주민 생활과 밀접한 현안이 많은 지역이다.김 후보는 앞으로 주민과 가장 가까운 현장에서 지역 문제를 듣고 해결하는 생활밀착형 의정활동 중심으로 선거운동을 이어가겠다는 방침이다. 그는 “공천장을 받았다는 것은 개인의 영광이 아닌 왕조1동 주민들께 더 낮은 자세로 봉사하라는 무거운 책임이라고 생각한다”며 “주민 한 분 한 분의 목소리를 소중히 듣고, 생활 속 불편을 해결하는 실천형 시의원이 되겠다”고 포부를 밝혔다.김 후보는 “왕조1동은 아이를 키우는 가정, 출퇴근하는 시민, 어르신, 소상공인 등 다양한 주민들이 함께 살아가는 생활의 중심지다”며 “주민의 일상 가까이에서 필요한 변화를 만들고, 약속한 공약은 반드시 실천하는 후보가 되겠다”고 강조했다.그는 대표 생활공약으로 ‘조례호수공원 반려동물 놀이터 조성’과 ‘3세대가 어우러진 주민생활복합관 건립’을 제시했다. 반려동물 놀이터 공약은 조례호수공원 내 반려견 전용 쉼·놀이 공간을 조성하고, 소형견·대형견 공간 분리 운영, 반려인 휴게쉼터 및 커뮤니티 공간 마련 등을 핵심 내용으로 담고 있다.주민생활복합관 건립 공약은 어르신·청년·어린이 3대가 함께 이용하는 세대 통합형 생활 거점을 왕조1동에 조성하는 구상이다. 경로당 기능 현대화와 실내 놀이터·독서·창작 공간, 25m 실내 수영장 조성 등을 포함해 주민 삶의 질 향상을 위한 종합 생활 인프라 구축을 목표로 한다.순천농협 경제상임이사를 역임한 김 후보는 전남도의회 의정자문위원장, 전라남도 도민감사관, (사)소비자교육중앙회 순천시지회장, 법무부 청소년범죄예방위원 등을 맡아 지역사회 발전을 위한 활동을 꾸준히 펼쳐왔다.