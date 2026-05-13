김부겸 “안전한 물 확보 최우선…서대구 악취 문제도 해결”

취수원 이전, 필요시 구미 해평안 재추진

이미지 확대 언론 인터뷰 갖는 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 13일 대구 달서구 선거사무소에서 여덟번째 공약 발표를 마치고 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 언론 인터뷰 갖는 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 13일 대구 달서구 선거사무소에서 여덟번째 공약 발표를 마치고 언론과 인터뷰하고 있다. 2026.5.13. 연합뉴스

세줄 요약 김부겸 대구시장 후보가 취수원 이전 문제와 관련해 충분한 깨끗한 물 확보를 최우선 과제로 내세웠다. 복류수와 강변여과수로 하루 60만t 원수를 확보하고, 부족하면 해평취수장 이전도 검토하겠다고 밝혔다. 서대구 악취와 생활환경 개선도 함께 약속했다. 안전한 원수 확보 최우선 제시

복류수·강변여과수로 60만t 확보 구상

서대구 악취 통합 개선과 직매립 중단 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 13일 취수원 이전 문제와 관련해 “대구 시민이 사용할 만큼 충분한 수량의 깨끗한 물 확보가 어려울 경우 구미 해평취수장 이전 방안을 다시 추진하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 서대구 지역의 고질적인 문제인 악취 해결에도 적극적으로 나서겠다고 약속했다.김 후보는 이날 오전 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 “반복되는 수질 사고의 불안을 끊어내고 낙동강 수질 개선과 안전한 원수 확보 문제를 최우선으로 해결하겠다”며 이같이 말했다. 그러면서 “대구 문산 취수장 중심으로 복류수와 강변여과수를 통해 하루 60만t 규모의 원수를 확보하겠다”고 덧붙였다.그는 이어 “이 과정에서 대구시는 별도의 검증단 구성을 통해 수량, 수질, 안전성을 철저히 검증하겠다”며 “복류수, 강변여과수만으로 충분한 취수가 어려울 경우 해평취수장 이전 방안을 검토하겠다. 대구시가 감당할 몫이 있다면 감당할 것”이라고 약속했다. 이와 함께 “가뭄이 와도, 사고가 나도 끊기지 않는 물 공급 체계를 완성하겠다”고 강조했다.김 후보는 또 “정부 협의를 통해 낙동강 본류 개선에 나서겠다”며 “수질 개선을 위한 고도 처리 기술을 도입해 물 속 유해 물질을 제거하겠다”고 덧붙였다.기후에너지환경부는 내년 8월 완료를 목표로 ‘낙동강 유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업(상류) 타당성조사 및 기본계획 수립 용역’에 지난달 들어갔다. 앞서 기후부는 복류수를 주 취수원으로 활용하고 강변여과수를 보조 수원으로 쓰는 취수원 다변화 방안을 내놓은 상태다. 타당성 조사는 이 방식이 기술적, 경제적으로 타당한지를 검증하는 차원에서 이뤄진다.김 후보는 대구 서부권 악취 문제 해결 방안도 제시했다. 그는 “방천리 매립장, 염색산단, 서대구 하폐수 처리장 악취를 통합 개선해서 서대구의 생활 환경을 바꾸겠다”며 “올해부터 수도권에서는 이미 실시 중인 생활폐기물 직매립 중단을 대구에서는 법정 기한인 2030년보다 2년 앞당긴 2028년까지 완료하겠다”고 약속했다.이어 “재활용 가능한 자원의 선별 처리를 강화하고 소각재 전용 매립 체계로 전환해서 방천리 매립장의 악취 원인을 원천 차단하겠다”며 “악취 측정망을 대폭 확대하고 관리 기준을 주민 체감 수준으로 강화할 것”이라고 했다. 매립가스 침출수 관리까지 공정 전반을 개선하고 염색 산단의 노후화한 폐수 처리시설 개선도 병행하겠다는 게 김 후보의 설명이다.이 밖에도 김 후보는 “서구 상리동에 있는 음식물 처리 시설을 바이오가스 기반의 청정수소 생산 기지로 전환해 환경 보호와 에너지 생산을 동시에 달성하겠다”며 “서대구 역세권 개발과 연계한 수질 악취 개선을 통해 서대구를 대구의 새로운 미래 성장 거점으로 확실히 만들 것”이라고 강조했다.