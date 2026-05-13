오세훈 42.6% vs 정원오 44.7%…오차범위 내 초접전

세줄 요약
- 정원오 44.7%, 오세훈 42.6% 초접전
- 강남권은 오세훈, 비강남권은 정원오 우세
- 연령·성별 따라 지지층 뚜렷하게 분화
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 대화하고 있다. 2026.5.6 홍윤기 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 후보가 차기 서울시장 적임자 조사에서 오차범위 내 접전을 벌인다는 여론조사 결과가 나왔다.
12일 펜앤마이크가 여론조사 전문기관 여론조사공정㈜에 의뢰해 발표한 조사에 따르면 서울시장 적임자로 정 후보는 44.7%, 오 후보는 42.6%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 2.1%포인트로, 오차범위(±3.5%포인트) 안이다.
이어 김정철 개혁신당 후보는 2.8%, 이상규 후보는 0.9%로 조사됐다.
권역별로는 정 후보가 강남 4구를 제외한 대부분 지역에서 우세를 보였다. 서대문·마포·종로·중·용산·은평 등이 포함된 1권역에서는 정 후보가 46.2%를 기록했고, 강서·양천·구로·금천·영등포·동작·관악 등이 속한 3권역에서도 47.0%로 오 후보를 앞섰다.
반면 오 후보는 강남·서초·송파·강동이 포함된 4권역에서 47.1%를 기록하며 정 후보(39.6%)를 크게 앞질렀다.
연령별 지지층도 뚜렷하게 갈렸다. 정 후보는 40대(51.1%), 50대(51.5%), 60대(53.6%)에서 강세를 보였고, 오 후보는 70세 이상(57.8%)과 20대 이하(42.7%), 30대(45.3%)에서 상대적으로 높은 지지를 얻었다.
성별로는 남성 응답자에서 오 후보 지지율이 48.5%로 높게 나타났고, 여성 응답자에서는 정 후보가 47.7%로 우세했다.
정치권에서는 김정철 개혁신당 후보의 지지율 2.8%에 주목하고 있다. 오 후보와 김 후보 지지율을 단순 합산할 경우 정 후보를 앞서는 수치가 나오기 때문이다. 이에 따라 보수 진영과 제3지대 간 후보 단일화 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.
이상욱 서울시의원, 급식관리지원센터 영양사 처우 개선 공로 ‘감사패’ 수상
서울시의회 도시계획균형위원회 소속 이상욱 의원(국민의힘, 비례)은 지난 11일 서울시의회 의장 접견실에서 대한영양사협회 서울시영양사회로부터 감사패를 수여받았다. 이번 수상은 어린이·사회복지급식관리지원센터 영양사들의 직무 역량 강화와 실질적인 처우 개선을 위해 헌신해 온 이 의원의 의정 활동 공로가 높게 평가된 결과다. 이번 감사패 전달은 서울 지역 급식관리지원센터 영양사들의 과중한 업무 부담과 열악한 처우 문제를 의정활동을 통해 공론화하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 제도 개선 및 예산 지원을 이끌어낸 이 의원의 헌신적인 노력을 격려하기 위해 마련됐다. 수여식에는 서울시 영양사회 관계자와 의장 표창 수상자 등이 참석했다. 이 의원은 그동안 어린이·사회복지급식관리지원센터 현장의 애로사항을 수렴하며 제도적 보완책을 마련해 왔다. 특히 현장 영양사들의 업무 영역은 지속적으로 확대되지만, 고용 안정성과 처우 개선은 이에 미치지 못한다는 점에 주목했다. 이를 해결하기 위해 조례 제정, 정책 토론회 개최, 관련 예산 확보 등 다각적인 의정활동을 펼쳤다. 그는 토론회를 개최하여 센터 영양사들의 불안정한 고용 구조와 저임금 체계, 사회복지 급식 확대에 따른 인
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이번 조사는 지난 10~11일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 801명을 대상으로 무선 ARS 방식(100%)으로 진행됐다. 응답률은 5.7%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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