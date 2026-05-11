한여름 대표 축제 ‘대전 0시 축제’ 올해 열릴 수 있을까

세줄 요약 대전 0시 축제가 6·3 지방선거의 지역 쟁점으로 부상했다. 이장우 후보는 지난해 216만명이 찾은 대표 축제라며 원도심 경제 회복의 핵심 사업이라고 강조했다. 반면 허태정 후보는 정체성이 불분명하다며 효과와 예산을 따져 전면 재검토가 필요하다고 맞섰다. 대전 0시 축제, 지방선거 핵심 쟁점 부상

이장우 확대 주장, 허태정 전면 재검토 맞대응

시민 여론 엇갈려, 올해 8월 개최 예정

이미지 확대 지난해 대전 0시 축제 장면. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 지난해 대전 0시 축제 장면. 서울신문 DB

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‘대전 0시 축제’가 6·3 지방선거에서 지역 관심 이슈로 부상하고 있다.이장우 국민의힘 대전시장 후보가 민선 8기 핵심 성과로 들며 확장성을 강조하는 반면 허태정 더불어민주당 대전시장 후보는 폐지 가능성까지 거론하며 전면 재검토가 필요하다는 입장이다. 8월에 열리는 지역 축제인 0시 축제는 지난해 방문객이 216만명으로 집계되는 등 한여름 대표 축제로 자리매김했다는 평가를 받는다. 올해 4회째를 맞는다.이 후보는 0시 축제 폐지와 관련해 “노잼 도시(재미없는 도시)로 돌아가자는 얘기”라며 “0시 축제는 침체한 원도심 경제를 살리기 위한 핵심 사업으로 축소·폐지 시 막 활력을 찾아가는 상권의 붕괴를 초래할 것”이라고 지적했다. 오히려 0시 축제가 지속 가능한 글로벌 축제로 자리매김할 수 있도록 지원을 강화해야 한다는 주장이다.반면 허 후보는 0시 축제를 ‘정체성이 없는 축제’라고 단언한다. 그는 “방문객과 외지 방문객 비율, 경제 효과, 예산 등을 분석해 원도심에 활력이 되고 지역경제에 도움이 되는지 따져봐야 한다”면서 “민생경제 상황을 고려할 때 축제를 유지하는 것이 옳은가 하는 것은 저만 가진 문제의식은 아니다”라고 비판했다.시민들의 반응도 엇갈린다. ‘효과 체감이 낮은 행사를 막대한 예산을 들여 할 필요가 없다’는 회의적인 여론과 ‘연착륙 중인 축제를 없애는 게 과연 바람직한지 의문’이라는 옹호론이 맞선다.한편 대전시는 올해 축제를 8월 7~17일까지 11일간 진행할 예정이다. 시민 불편을 최소화하고 경제적 파급 효과를 높이기 위해 올해는 사전 행사와 본행사로 나눠 개최한다. 사전 행사는 7일부터 원도심 일원에서, 본행사는 14~17일까지 중앙로를 통제하는 기존 축제 형태로 이원화했다.