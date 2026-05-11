靑 “나무호 피격에 규탄…추가적 조사 후 필요한 대응 고려”

안보실장 “추가 조사로 정확한 기종 식별”

“국제사회 관련 노력에 지속 동참”

이미지 확대 HMM 나무호 선체 파공 외교부는 지난 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공.

외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 HMM 나무호 선체 파공 외교부는 지난 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 선체 하단에서 확인된 폭 5ｍ·깊이 7ｍ 파공.

외교부 제공

이미지 확대 위성락 국가안보실장, 기자간담회 위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 위성락 국가안보실장, 기자간담회 위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

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세줄 요약 청와대는 호르무즈 해협에서 정박 중 피격된 HMM 나무호 사건을 강하게 규탄했다. 다만 공격 주체와 비행체 종류가 아직 불명확한 만큼 추가 조사를 거쳐 필요한 대응을 결정하겠다는 입장을 밝혔다. 인근 해협 선박과 선원 안전도 강화하겠다고 했다. 청와대, 나무호 피격 강력 규탄

공격 주체·비행체 정보 추가 조사

선박·선원 안전 강화와 대응 검토

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청와대가 11일 호르무즈 해협에서 정박 중 피격당한 HMM의 ‘나무호’에 대해 좀 더 구체적인 조사 후에 필요한 대응을 하겠다는 입장을 고수했다. 나무호 피격에 대해 규탄하면서도 피격 주체를 특정하지 않으면서 이번 사건이 한·이란 관계가 뒤집어질 요소가 될 수 있는 만큼 신중하게 접근하겠다는 의도로 풀이된다.위성락 국가안보실장은 이날 춘추관에서 브리핑하며 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상을 고려할 때 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성이 낮은 것으로 보인다”며 “보다 정확한 비행체 정보는 추가적 조사가 필요한 상황”이라고 말했다.이어 “우리 정부는 나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.위 실장은 추가 조사 필요성을 강조했다. 위 실장은 “추가 조사를 통해서 공격의 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해나가고자 한다”며 “그에 따라서 필요한 대응조치도 고려해 나갈 것”이라고 했다.또 “아울러 이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국과 지속 소통해 나가고 현재 인근 해협에 위치한 우리 선박·선원의 안전을 강화하기 위한 노력을 배가할 것”이라며 “우리 선박의 안전 보장 및 자유 통항을 위해 국제 사회의 관련 노력에 지속 동참할 것”이라고 했다.전날 외교부는 정부 합동 조사단이 지난 8일 현장 조사 등을 실시한 결과 4일 현지시간 오후 3시 30분쯤 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다고 발표했다. 폐쇄회로(CC)TV에 비행체가 포착됐지만 정확한 기종 등을 확인하지는 못한 것으로 알려졌다.