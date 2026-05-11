정영균 도의원, 순천시의원 가선거구 출마···“도의회에서 추진했던 일 순천시에서 실현하겠다”

“농어촌 불균형 해소와 지역 현안 해결 위해 끝까지 책임질 터”

이미지 확대 정영균 도의원이 “도의회에서 추진해 온 주요 정책들을 순천시 차원에서 실현해 나가겠다”며 순천시의원 가선거구 출마 배경을 설명하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정영균 도의원이 “도의회에서 추진해 온 주요 정책들을 순천시 차원에서 실현해 나가겠다”며 순천시의원 가선거구 출마 배경을 설명하고 있다.

이미지 확대 순천시의원 가선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광)로 출마한 정영균 도의원이 순천시의회 소회의실에서 기자회견을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 순천시의원 가선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광)로 출마한 정영균 도의원이 순천시의회 소회의실에서 기자회견을 하고 있다.

세줄 요약 정영균 전남도의원이 민주당을 탈당하고 순천시의원 가선거구에 출마했다. 그는 도농복합시의 불합리한 제도 개선과 농어촌기본소득 확대, 도로 조기 착공, 사범대 부속중 서면 설립 등을 핵심 공약으로 내세웠다. 정영균, 민주당 탈당 후 순천시의원 출마 선언

농어촌기본소득·도로·교육 현안 해결 공약 제시

도농복합시 차별 해소와 균형발전 특별회계 주장

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전남도의회에서 도·농복합시의 문제점과 불합리한 제도 개선에 앞장섰던 정영균 전남도의원이 더불어민주당을 탈당하고 순천시의원 가선거구(승주·서면·황전·월등·주암·송광)로 출마한다.정 의원은 11일 순천시의회에서 기자회견을 열고 “민주당 경선에서 실패해 실의와 좌절의 시간을 보내고 있을 때 수많은 분들이 다시 한번 지역을 위해 헌신해달라는 부름을 외면할 수 없었다”며 “쉽지 않은 결정이었으나 민주당을 탈당하고 같은 지역구의 시의원 예비후보로 등록했다”고 소회를 밝혔다.정 예비후보는 지난 4년 동안 전남도의회 농어촌·예산·교육 전문위원으로 활동했다. 그는 도농복합시 읍면 지역 주민들의 예산 홀대 등 농어촌 보호 문제에 적극 대응해왔다. 지난해 전남형 농어촌기본소득 시범사업을 주도하고, 이재명 정부의 농어촌기본소득 시범사업의 마중물 역할을 이끌 정도로 능력을 보이고 있다.그는 “1995년 도농복합시 체제 도입 이후 31년간 농촌은 법과 제도 속에서 철저히 외면당하고 차별받았다”며 “2028년 농어촌기본소득 본사업이 시행될 때 우리 지역도 반드시 포함되도록 하겠다”고 자신감을 보였다.지역 현안 사업에 대한 추진 의지도 밝혔다. 정 예비후보는 선암사 진입도로(지방도 857호선)와 서면~광양 간 도로(지방도 840호선)의 조기 착공 및 준공을 약속하며 “임기 내 가시적 성과를 주민들께 돌려드리겠다”고 강조했다.교육 분야에서는 순천대학교 사범대학 부속중학교의 서면 설립 추진을 핵심 공약으로 제시했다. 그는 “주민들과의 대화, 유치위원회 활동, 조례 제정, 정책토론회, 교육감 대상 도정질의 등을 통해 충분히 검증된 사업”이라며 “교육도시 순천의 품격을 높이고 지방대 경쟁력 강화에도 기여하겠다”고 밝혔다. 이어 댐 환경 및 수계관리 문제 개선, 조계산 도립공원 활성화 방안 마련에도 적극 나서겠다고 덧붙였다.정 예비후보는 “순천시는 전남 1위의 예산 규모를 갖고 있지만, 예산의 분배와 편성에 있어 도농 간 불균형 문제가 여전히 존재한다”며 “균형발전 특별회계 설치를 통해 농촌과 도시가 함께 성장하는 기반을 만들겠다”고 말했다. 그는 “제가 시작한 일들을 끝까지 책임지고 싶다”며 “단지 배지를 달기 위한 정치가 아닌 시민과 지역을 위한 책임 정치로 보답하겠다”고 강조했다.