[우리동네 선거는]6·3 최대 격전지 대구…핫플 떠오른 서문시장

‘前 총리 vs 前 부총리’ 초접전 대결

김부겸 등장에 환호성…추경호 방문땐 구름인파

역대 대통령 거친 ‘보수 성지’의 선택은

이미지 확대 6·3 지방선거가 한 달도 채 남지 않은 가운데 ‘보수 민심의 바로미터’로 통하는 대구 서문시장이 핫플레이스로 떠올랐다. 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 지난 9일, 추경호 국민의힘 후보는 지난 5일 각각 서문시장을 찾아 민심 공략에 나섰다. 연합뉴스·추경호 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거가 한 달도 채 남지 않은 가운데 ‘보수 민심의 바로미터’로 통하는 대구 서문시장이 핫플레이스로 떠올랐다. 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 지난 9일, 추경호 국민의힘 후보는 지난 5일 각각 서문시장을 찾아 민심 공략에 나섰다. 연합뉴스·추경호 선거사무소 제공

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 새누리당 선거대책위원장을 맡고 있던 2012년 3월 23일 대구 서문시장을 찾아 상인들을 향해 손을 들어 인사하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 새누리당 선거대책위원장을 맡고 있던 2012년 3월 23일 대구 서문시장을 찾아 상인들을 향해 손을 들어 인사하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 6·3 지방선거를 앞두고 대구 서문시장이 정치권의 핵심 방문지로 부상했다. 김부겸 민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 잇따라 찾아 초박빙 승부를 벌였고, 시민 반응은 민심과 보수 결집의 바로미터로 읽혔다. 대구 서문시장, 6·3 지방선거 격전지 부상

김부겸·추경호 잇단 방문, 민심 공략 경쟁

보수 민심 바로미터로 정치권 주목 집중

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6·3 지방선거가 한 달도 채 남지 않은 가운데 ‘보수 민심의 바로미터’로 통하는 대구 서문시장이 핫플레이스로 떠올랐다. 국무총리를 지낸 김부겸 더불어민주당 후보와 경제부총리를 역임한 추경호 국민의힘 후보가 초박빙 승부를 벌이면서다. 보수 지지세가 강한 대구에서는 이례적인 일이라 표심을 얻으려는 정치권의 필수 방문지로 주목받고 있다.11일 정치권에 따르면 김 후보는 지난 9일 서문시장을 찾았다. 하늘색 와이셔츠 차림을 한 그가 시장 곳곳을 누비자 ‘보수의 심장’이라는 말이 무색할 정도로 환호성을 보내는 시민들과 지지자 등이 몰려 북새통을 이뤘다.김 후보가 느낀 서문시장 민심은 ‘절박함’이었다. 그는 “‘대구를 살려달라. 경제를 꼭 살려달라’는 게 시민들이 한결같이 하는 이야기였다”며 “절박하기 때문에 시민들께서 저를 부르신 게 아닐까 하는 생각이 든다”고 말했다.앞서 지난 5일에는 추 후보도 서문시장을 방문했다. 빨간 점퍼를 입은 그가 시장으로 들어서자 시민들은 “추경호”를 연호하며 폭발적인 지지를 보냈다. 현장에서는 동선 확보가 어려울 정도로 구름인파가 몰려 강한 보수 지지세를 실감케 했다.추 후보는 2시간 가량 시장을 돌아본 뒤 “서민 경제가 어렵다. 민생경제부터 살려야 한다”면서 “대구는 보수의 심장으로, 민주당 정권이 마지막 남은 지방 권력 대구까지 장악하려 한다. 반드시 막아야 한다”고 보수 결집을 호소했다.조선시대부터 전국 3대 전통시장으로 꼽히는 서문시장은 보수 진영 정치인들에게 각별한 장소다. 노태우 전 대통령은 직선제 개헌 직후인 1987년 이곳을 찾아 ‘보통 사람 노태우’를 외쳤고, 김영삼·이명박 전 대통령도 대선 후보 시절 이곳을 찾았다. 박근혜 전 대통령은 정치적 고비마다 서문시장에서 기(氣)를 받아간 것으로 유명하다.따라서 서문시장은 대구·경북의 바닥 민심을 가늠하는 잣대로 여겨진다. 그래서인지 김대중, 노무현, 문재인, 이재명 등 민주당계(係) 출신 대통령들도 보수 민심 공략을 위해 한 번씩은 반드시 찾았던 장소다. 이 밖에도 이회창, 홍준표 등 거물급 정치인들도 서문시장을 자주 찾아 애정을 드러냈다.정치권 한 관계자는 “보수 후보는 ‘지지세 결집’을, 민주당 후보에게는 ‘변화한 대구 민심’을 상징할 수 있는 장소”라며 “방문 자체가 메시지가 되길 바라는 정치인들에게는 필수 코스”라고 말했다.