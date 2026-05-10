김부겸, 보수 외연 확장 총력…국힘 당원 1325명 탈당 후 지지 선언도

김부겸·오중기 ‘8대 공동정책’ 추진…원팀 선언

이미지 확대 국민의힘 당원 1325명의 탈당 후 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지지 선언을 주도한 하용하 전 달성군의장이 10일 김 후보와 기념 촬영을 하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 당원 1325명의 탈당 후 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지지 선언을 주도한 하용하 전 달성군의장이 10일 김 후보와 기념 촬영을 하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 오중기 경북도지사 후보가 10일 대구 달서구 김 후보 선거사무소에서 대구경북 공동정책협약식을 열고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 허소 대구시당위원장, 김 후보, 오 후보, 권칠승 국회 행정안전위원장, 임미애 경북도당위원장. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 오중기 경북도지사 후보가 10일 대구 달서구 김 후보 선거사무소에서 대구경북 공동정책협약식을 열고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 허소 대구시당위원장, 김 후보, 오 후보, 권칠승 국회 행정안전위원장, 임미애 경북도당위원장. 김부겸 선거사무소 제공

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 보수 표심을 겨냥한 행보를 이어가며 외연 확장에 총력을 기울이고 있다. 이 가운데 전직 지방의원을 포함한 국민의힘 당원 1300여 명이 집단 탈당 후 김 후보에 대한 지지를 선언했다.박성태 전 대구시의원과 하용하 전 달성군의장을 비롯한 국민의힘 당원 1325명은 10일 달서구 두류동에 있는 김 후보의 선거사무소를 찾아 기자회견을 열고 김 후보 지지를 공개적으로 선언했다.이 중 하 전 의장은 과거 박근혜 전 대통령의 국회의원 재직 시절 지역구인 대구 달성군 당원협의회 사무국장을 지낸 인물이다. 이 밖에도 그는 김종기·김석원·손희정 전 의원의 보좌진으로 활동하기도 했다.이들은 “대구가 전국 광역시도 가운데 꼴찌가 될 때까지 추경호 후보와 지역 국회의원들은 뭘 했나”라며 “40여년간 보수 정당에 몸담아 왔으나, 현재의 국민의힘은 국민은 안중에도 없이 자기들끼리 싸우는 데만 혈안이 돼 있다”고 강도 높게 비판했다. 그러면서 국민의힘을 향해 “대구를 말하면서 대구를 방치한 정치, 공천만 있으면 당선되는 오만한 정치, 보수의 이름으로 보수를 배신한 정치를 했다”고 목소리를 높였다.이어 “김 후보에게 대구가 처한 현실을 개선할 수 있는 역량이 있다”며 “이 선언을 시작으로 제2, 제3의 국민의힘 탈당 행렬을 만들어 낼 것”이라고 말했다.김 후보는 전날 서문시장 방문 중 만난 상인과의 대화를 언급하며 대구에 변화가 필요한 시점이라고 강조했다. 김 후보는 “어제 서문시장에서 만난 한 시민이 ‘보수의 심장을 지키려다 대구의 심장이 다 멎어간다’고 하시더라”며 “이번 기회에 대구를 한번 확 바꿔보자”고 화답했다.앞서 김 후보는 이날 오중기 민주당 경북지사 후보와 만나 ‘대구·경북 초광역 통합과 미래산업 대전환을 위한 공동 비전’ 정책 협약식을 갖고 원팀 행보에 나섰다. 협약식에는 국회 행정안전위원장인 권칠승 의원과 허소 대구시당위원장, 임미애 경북도당위원장도 참석했다.김 후보와 오 후보는 ▲대구·경북 행정통합 조기 추진 ▲대구·경북 신공항 국가 핵심사업 격상 ▲안전한 맑은 물 공급 체계 구축 ▲광역교통망 혁신과 1시간 생활권 실현 ▲첨단의료복합단지-공공 의대 연계 ▲반도체·로봇·첨단산업 벨트 구축 ▲북극항로 시대 글로벌 물류 허브 전략 추진 ▲에너지 전환·지역산업 혁신 추진 등을 공동 정책으로 제시했다.오 후보는 “대구와 경북은 대한민국 속의 대구·경북이 아니라 세계 속의 대구·경북으로 성장할 수 있는 충분한 동력이 있다”며 “그 동력을 끌어낼 수 있는 후보를 선택해 달라”고 호소했다.김 후보는 “인구 230만 대구와 250만 경북이 따로 가서는 해법이 없다”며 “이재명 정부는 통합 단체에 5조 원 투자를 약속한 만큼, 저희에게 권한을 주셔야 정부와 여당을 압박해 대구의 실익을 챙길 수 있다”고 지지를 요청했다.