추미애 “경기도민 앞에서 실력과 비전으로 승부” [6·3 광역단체장 후보 인터뷰]

추미애 경기지사 더불어민주당 후보 인터뷰

개혁입법 선봉 “책임져야 할 땐 앞에 섰다”

야권 후보 단일화? “그렇게 쉬운 그림 아냐”

버스·지하철·철도 통합 ‘수도권 원패스’ 도입

의료·복지 등 필수 서비스에 ‘적정 돌봄 기준선’

이미지 확대 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 지난달 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 경기도 국회의원 및 지역위원장 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 지난달 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 경기도 국회의원 및 지역위원장 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 추미애(오른쪽) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 박찬대 인천시장 후보와 인사하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 추미애(오른쪽) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 박찬대 인천시장 후보와 인사하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 추미애(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 인천·경기·제주 지역 공천자대회에서 정청래 대표, 박찬대 인천시장 후보, 위성곤 제주지사 후보를 비롯한 지방선거 공천자들과 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 추미애(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 경기지사 후보가 지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 인천·경기·제주 지역 공천자대회에서 정청래 대표, 박찬대 인천시장 후보, 위성곤 제주지사 후보를 비롯한 지방선거 공천자들과 기념 촬영을 하고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 경기지사에 도전하는 추미애 더불어민주당 후보는 10일 “하겠다”고 강조했다.최근 국회 법제사법위원장을 맡아 ‘개혁 입법’ 처리의 선봉에 섰던 추 후보는 서울신문과의 인터뷰에서 “제 차별점은 분명하다. 검찰개혁과 사법개혁, 민주주의 회복의 길에서”고 밝혔다. 이어 “공격이 거셀수록 물러서지 않았고”고 힘줘 말했다. 다음은 일문일답.-당내 치열한 경선을 결선 없이 1위로 통과했다. 어떤 기대가 있다고 보나.“30년 정치 인생 동안 늘 국민의 삶을 중심에 두고 걸어왔다. 국회에선 입법과 개혁을 위해 싸웠고 국가적 과제를 해결하기 위해 책임을 다해왔다. 그러나했다. 이제는.”-상대 후보가 정해졌다. 여당 후보로서 어떻게 차별화할 건가.-“경기지사는 1420만 도민의 삶을 책임지는 자리다. 흔들리지 않는 소신, 검증된 추진력, 집권여당과 협력해 예산과 정책을 끌어올 정치력이 필요하다. 그동안 어려운 국면마다 제 역량을 키워왔고, 국가 시스템 전반을 경험하며 문제를 조율하고 돌파해왔다. 경기도의 복잡한 과제를 피하지 않겠다.”-야권 후보 간 단일화 가능성도 제기되는데.-“정치적으로 보면. 특히이라고 생각한다.”-추진력을 강조한 ‘추추선대위’를 꾸렸다. 경기도 소속 국회의원 전원이 합류했던데.“당대표 시절 지방선거와 보궐선거를 이끌었던 경험이 있다. 그때도 당이 하나로 뭉쳤고 그 힘으로 성과를 만들었다. 이번에도 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 균형발전 등다.”-경기도를 어떻게 바꿔놓을 계획인가.“광역급행철도(GTX)를 지체 없이 추진하고하려고 한다. 주거 불안 해소를 위해 공공주택 55만 호를 공급하고 1기 신도시 재건축도 신속하게 추진할 생각이다. K-반도체 클러스터 구축을 비롯해 인공지능(AI) 전환 지원 등 일자리 구조도 바꾸겠다. 경기도는 말 그대로 ‘작은 대한민국’이다. 경기도를 바꾸는 건 곧 대한민국을 바꾸는 일이 될 수도 있다.”-경기도 정책 중 계승하고 싶은 게 있다면.“이재명 대통령의 지사 시절, 김동연 지사의등은 경기도의 경쟁력을 높여온 중요한 자산이다.시킬 거다.”-‘적정 돌봄 기준선’을 만들겠다고 했다.“경기도 내 31개 시·군 간 복지 서비스 격차가 크다.. 어느 곳에 사느냐에 따라 돌봄, 의료, 복지 수준이 달라져선 안 된다고 본다.”-접경지역에 대한 지원 방안은.“경기 지역 양극화는 단순한 격차 문제가 아닌, 중첩된 규제에서 비롯된 구조적 문제다.한다.하겠다. 경기 북부 지역에 항공·우주와 유지·보수·정비(MRO) 등 첨단산업을 육성하고 에너지자립형 산업단지와 관광벨트도 조성하겠다.”-‘수도권행정협의회’를 구성하겠다고 했는데.“형식적인 정례화가 아닌 실무자 중심의 상설 협의체를 설치하려 한다.이다.”-임산부 복지 원스톱 서비스 등 ‘소확행’(소소하지만 확실한 행복) 공약도 내걸었다.“현재 발표한 13개 공약은 시작일 뿐이다. 임산부 원스톱 서비스만 해도을 겪고 있다. 이런 ‘작지만 반복되는 불편’을 해결하는 게 도지사의 가장 중요한 역할이라고 생각한다.를 만들겠다.”-당선되면 ‘첫 여성 광역단체장’이란 새 기록을 쓴다.. 다만 여성으로의 경험은 도정을 더 세심하게 만드는 힘이 될 수 있다. 그동안 행정이 미처 돌보지 못했던 돌봄 공백, 일상의 안전, 경력 단절과 일자리 문제, 이동과 주거의 불편까지 꼼꼼히 챙기겠다.”