국민의힘, 정청래·하정우 ‘오빠 논란’에 “민주당의 현주소”

아동 대상 언어폭력·성인지감수성 지적

정청래·하정우 사과에도 “진정성 없다”

이미지 확대 국민의힘 중앙여성위원회와 교육위원회 위원들이 4일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 정청래 대표와 하정우 후보 관련 성명을 발표하고 있다. 국민의힘은 정청래 더불어민주당 대표가 지난 3일 부산 북구갑 보궐선거 지원 유세 현장에서 어린아이에게 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 ‘오빠’라고 부르게 한 것과 관련해 진정성 있는 사과와 책임 있는 조치를 촉구 했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 중앙여성위원회와 교육위원회 위원들이 4일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당 정청래 대표와 하정우 후보 관련 성명을 발표하고 있다. 국민의힘은 정청래 더불어민주당 대표가 지난 3일 부산 북구갑 보궐선거 지원 유세 현장에서 어린아이에게 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 ‘오빠’라고 부르게 한 것과 관련해 진정성 있는 사과와 책임 있는 조치를 촉구 했다. 뉴스1

세줄 요약 국민의힘은 정청래 민주당 대표와 하정우 후보의 ‘오빠’ 발언 논란을 두고, 아동에 대한 언어폭력이며 성인지 감수성 부족이 드러난 사건이라고 비판했다. 이어 두 사람의 사과가 책임 회피에 그쳤다고 지적했다. 정청래·하정우 ‘오빠’ 발언 논란 확산

국민의힘, 아동 언어폭력·감수성 부족 비판

사과문도 책임 회피라며 진정성 지적

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국민의힘은 4일 정청래 더불어민주당 대표와 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 후보가 유세 과정에서 여아에게 ‘오빠’ 호칭을 요구한 데 대해 “제대로 된 사과조차 없는 두 사람의 모습이 바로 민주당의 현주소”라고 비판했다.국민의힘 중앙여성위원회와 국회 교육위원회·보건복지위원회 소속 국민의힘 의원들은 성명문에서 “보통의 상식을 가진 국민이라면 결코 하지 않을 행동을 집권 여당 대표와 국회의원 후보가 대낮에 시장 한복판에서 저질렀다”며 “아동에 대한 명백한 언어폭력이자, 정 대표와 하 후보의 성인지 감수성 부족을 여실히 보여주는 사건”이라고 했다.이들은 “정 대표와 하 후보는 부끄러워해야 마땅하지만 밝힌 입장문 어디에서도 진정성 있는 반성은 보이지 않는다”고 강조했다. 그러면서 “‘아이가 논란의 중심에 서게 되어 송구하다’며 책임 회피를 하기에 급급할 따름”이라고 덧붙였다.정 대표는 전날 부산 북구 구포시장을 찾아 하 후보 지원 유세에 나섰다. 이 자리에서 정 대표는 초등학교 1학년 어린이에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말했고, 하 후보도 “오빠”라고 거드는 영상이 온라인 커뮤니티에 확산하며 논란이 됐다.이에 정 대표는 “아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 부모님께 송구하다”고 했고, 하 후보는 “지역주민들을 만나는 과정에서 아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 부모님께 사과의 말씀을 드린다. 더욱 조심해서 낮고 겸손한 자세로 주민분들을 만나겠다”고 했다.교육위 야당 간사 조정훈 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 정 대표와 하 후보의 사과에 대해 “하고 싶지 않은 사과, 피하고 싶은 사과, 성인지 감수성을 지하로 파버린 사과라고 생각한다”고 지적했다. 이어 “유권자나 대한민국 국민 누구나 분노한 분들은 적극적으로 고발해 주시기를 제안한다”고 덧붙였다.