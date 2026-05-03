세 결집 나선 대구 민주당…김부겸 “경쟁 없는 대구 정치, 이제는 바꿔야”

민주 대구시당 ‘지방선거 필승 전진대회’…1000여 명 몰려

金, 당원 향해 “2찍 비하가 대구 선거 망친다” 호소

이미지 확대 김부겸 ‘6·3 지방선거 승리’ 결의 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 3일 대구 북구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 필승 전진대회에 참석해 발언하고 있다. 2026.5.3. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 ‘6·3 지방선거 승리’ 결의 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 3일 대구 북구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 필승 전진대회에 참석해 발언하고 있다. 2026.5.3. 연합뉴스

이미지 확대 출마자들과 파이팅 외치는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 비롯한 지방선거 출마자들이 3일 대구 북구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 필승 전진 대회에 참석해 지방선거 출마자들과 파이팅하고 있다. 2026.5.3. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출마자들과 파이팅 외치는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 비롯한 지방선거 출마자들이 3일 대구 북구 엑스코에서 열린 민주당 대구시당 지방선거 필승 전진 대회에 참석해 지방선거 출마자들과 파이팅하고 있다. 2026.5.3. 연합뉴스

세줄 요약 민주당 대구시당이 지방선거 한 달을 앞두고 필승 전진대회를 열며 본격적인 선거 체제에 들어갔다. 김부겸 전 총리는 대구 정치에 경쟁이 필요하다고 강조하고, 당원들에게 시민 비하 댓글 자제를 공개 요청했다. 시당은 후보 공천도 속속 마무리하고 있다. 대구시당, 지방선거 필승 전진대회 개최

김부겸, 경쟁 없는 대구 정치 변화 촉구

시민 비하 댓글 자제와 신중한 판단 요청

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6·3 지방선거를 한 달 앞둔 가운데 더불어민주당이 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리를 필두로 세 결집에 나섰다. 그간 험지로 꼽히던 대구에서 당선자를 배출하는 등 유의미한 결과를 내겠다는 의지로 풀이된다.민주당 대구시당은 3일 대구 북구 엑스코에서 ‘지방선거 필승 전진대회’를 열고 본격적인 지방선거 체제 돌입을 선언했다. 이날 행사에는 김 전 총리를 비롯한 지방선거 출마자들과 허소 대구시당 위원장, 당원, 지지자 등 1000여 명이 참석했다.김 전 총리는 이 자리에서 대구 정치 환경을 언급하며 경쟁이 필요할 때라고 강조했다. 그는 “지방자치는 민주당의 정체성이자 민주주의의 핵심”이라며 “김대중 전 대통령이 목숨 걸고 쟁취하고 노무현 전 대통령이 제도적으로 다듬은 이 제도가 대구에서는 경쟁이 없어 제대로 작동하지 않고 있다”고 말했다.그는 전국의 민주당 당원들에게 대구 시민에 대한 원색적인 비판을 자제해줄 것을 공개적으로 요청해 눈길을 끌었다. 김 전 총리는 “댓글에 상대를 향해 ‘너희 2찍(국민의힘 지지자에 대한 비하 표현)들 고생해봐라’는 식으로 막 다는데 이 동네에서 사람을 설득하는 데 큰 상처가 된다”며 “동네에서 한 사람 한 사람 바꾸고자 얼마나 노력하는지를 잘 모르고 있다”고 강조했다.그러면서 “대구 시민들의 자존심과 자긍심을 건드리는 그런 일들을 그만해 달라. 쉽게 다는 댓글 하나가 오히려 상대방을 돕는 행위라는 걸 분명히 말씀드린다”고 말했다.또한 김 전 총리는 당 지도부를 향해서도 “여러분들이 전국 정세를 보기 때문에 쉽게 던지는 말 한마디, 여러분들이 필요하다고 생각하는 법안 하나까지도 여기서 고생하면서 뛰고 있는 동지들을 버릴 셈이 아니라면 신중해 달라고 요청드리고 싶다”고 호소했다.민주당 대구시당은 이날 기초단체장과 광역·기초의원에 나설 후보도 발표했다. 9개 구·군 기초단체장 후보 중 8명을 결정했고, 군위군수 후보도 조만간 확정할 예정이다. 광역의원 후보는 현재 31곳의 선거구 중 26곳에 후보를 확정한 상태다. 기초의원의 경우 43곳의 후보를 공천했다. 대구시당은 남아있는 선거구 또한 심사를 거쳐 대구 전 지역구에 후보를 낼 계획이다.허소 대구시당 위원장은 “지금 대구의 민심은 변화를 열망하고 있다”며 “시민들의 변화 요구에 응답하고 지방소멸 극복과 대구 경제를 살리겠다는 의지로 반드시 승리해야 할 것”이라고 목소리를 높였다.