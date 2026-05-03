전당대회 방불케 한 추경호 개소식…“보수의 심장 지키자”

캠프 추산 7700명 운집 ‘북새통’

秋, 대구 사투리로 “경제 단디 살릴 것”

이미지 확대 [수정본] 만세 외치는 추경호 후보 국민의힘 대구시장 후보인(왼쪽 세번째) 추경호 전 경제부총리가 3일 오후 대구 수성구 선거사무소 개소식에서 장동혁 대표와 두 손을 높이 들어 보이고 있다. 왼쪽부터 정점식 정책위의장, 장동혁 대표, 추경호 후보, 송언석 원내대표. 2026.5.3. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] 만세 외치는 추경호 후보 국민의힘 대구시장 후보인(왼쪽 세번째) 추경호 전 경제부총리가 3일 오후 대구 수성구 선거사무소 개소식에서 장동혁 대표와 두 손을 높이 들어 보이고 있다. 왼쪽부터 정점식 정책위의장, 장동혁 대표, 추경호 후보, 송언석 원내대표. 2026.5.3. 뉴스1

이미지 확대 포옹하는 장동혁 대표·추경호 후보 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 3일 오후 대구 수성구 범어동 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리의 선거사무소 개소식에서 만나 포옹하고 있다. 2026.5.3. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 포옹하는 장동혁 대표·추경호 후보 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 3일 오후 대구 수성구 범어동 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리의 선거사무소 개소식에서 만나 포옹하고 있다. 2026.5.3. 뉴스1

세줄 요약 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 개소식에서 보수의 심장을 지켜야 한다며 결집을 호소했다. 행사에는 당 지도부와 현역 의원, 지지자 등 7700여명이 몰려 전당대회장을 방불케 했고, 장동혁 대표는 공천 내홍에 대해 사과했다. 개소식에 7700여명 집결, 전당대회장 방불

추경호, 보수 결집과 대구 경제 회복 강조

장동혁 대표, 공천 내홍 사과와 단합 호소

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국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리가 3일 선거사무소 개소식을 열고 “자유 대한민국을 지키기 위해 보수의 심장이 흔들려서는 안 된다”고 목소리를 높였다.개소식에는 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 당 지도부와 이철우 경북지사, 전·현직 국회의원, 지지자 등 캠프 측 추산 7700여명이 몰려 북새통을 이루면서 전당대회장을 방불케 했다.추 전 부총리는 이날 오후 대구 수성구 범어네거리에 있는 선거사무소에서 “대구에서 결집된 힘으로 부산·경남 선거를 승리하고 그 바람을 수도권으로 올려보내야 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “우리가 보수의 심장을 지켜야 다시 보수 정당을 튼튼히 하고, 잃어버린 정권을 되찾아올 수 있다”고 덧붙였다. 6·3 지방선거를 한 달가량 앞둔 시점에서 보수 결집을 강조한 것이다.이날 개소식에는 현역 의원만 40여명이 참석했다. 다만, 대구시장 후보 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 이후 무소속 출마를 고심하다 뜻을 접은 주호영 국회부의장은 불참했다.추 전 부총리는 대구 사투리로 “경제를 단디(단단히) 살려 보겠다”면서 “제가 정말 쌔빠지게(힘껏) 해보겠다”고 강조했다. 그는 또 “제가 경선 과정을 거치면서 대구 경제를 살리고 보수의 심장을 지키라는 명령을 받았다”며 “지금껏 쌓은 경제 전문성과 행정력을 다 쏟아부어서 경제를 단디 한번 살려보겠다”고 약속했다.그는 대구를 ‘위기마다 대한민국을 구해낸 곳’이라고 표현하며 애정을 드러내기도 했다. 추 전 부총리는 “국채보상운동을 한 곳이고 최초의 자발적 민주화운동인 ‘2.28 운동’의 발상지가 대구”라며 “북한이 쳐들어왔을 때 대구 시민들이 온몸을 던져 낙동강 전선을 막았고 지금의 산업화와 민주주의를 이뤄냈다”고 말했다. 더불어민주당 후보로 나선 김부겸 전 국무총리를 향해선 “대구가 조금 흔들리니까 6년 전 떠났던 철새가 다시 돌아왔다”며 “민주당 바람 때문이 아니라 우리가 보인 틈새를 이용하려는 것”이라고 비판했다.장 대표는 이 자리에서 대구시장 후보 공천 과정에서 발생한 내홍에 대해 고개를 숙였다. 그는 “공천 과정에서 대구 시민들께 마음에 상처를 드리고 걱정을 끼친 데 대해 당대표로서 죄송하다”며 “뭐라 하더라도 모두 당대표의 책임”이라고 사과했다. 이어 “대구와 우리 국민의힘을 그동안 굳건히 지켜오신 주 부의장님께 상처를 드리고 아픔을 드린 점에 대해서도 이 자리를 빌려 죄송하다는 말씀을 드린다”며 “그동안 대구와 보수를 사랑했던 그 마음으로 이번에도 선거에서 하나로 힘을 모아달라”고 호소했다.한편, 이명박 전 대통령도 영상 축사를 통해 “정치적으로 보수의 심장이었던 대구의 민심이 흔들린다는 소식을 듣고 가슴이 아팠다”며 “지금 대구는 말만 거창하게 하는 정치 시장이 아니라 ‘경제 시장’이 필요한 때다. 그래야 대구가 다시 살 수 있다. 일자리가 생기고 기업이 모여들고 젊은이가 모여드는 대구가 될 것”이라고 힘을 실었다.이 전 대통령은 또 “대통령 취임 후 얼마 되지 않아 맞은 세계 금융 위기에서 대한민국만 유일하게 플러스 성장을 했는데, 그때 추 전 부총리가 청와대 경제금융비서관과 비상경제 상황실장을 맡았다”고 소개했다.