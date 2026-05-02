정인화 광양시장 예비후보, 민주당 후보자 간담회서 필승 결의

“광양의 미래는 통합과 실행으로 완성”

이미지 확대 왼쪽부터 장길선 민주당 구례군수 후보, 정인화 광양시장 후보, 권향엽 의원, 조상래 곡성군수 후보. 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 장길선 민주당 구례군수 후보, 정인화 광양시장 후보, 권향엽 의원, 조상래 곡성군수 후보.

이미지 확대 민주당 순천광양곡성구례을 후보자들 간담회 모습 닫기 이미지 확대 보기 민주당 순천광양곡성구례을 후보자들 간담회 모습

이미지 확대 민주당 순천광양곡성구례을 후보자들이 간담회 후 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 민주당 순천광양곡성구례을 후보자들이 간담회 후 기념사진을 찍고 있다.

세줄 요약 민주당 순천광양곡성구례을 지역위원회가 공천자 간담회를 열고 경선 경쟁을 넘어 원팀으로 본선 승리를 다짐했다. 생활밀착형 공약, 현장 소통, SNS 협력, 클린선거 실천도 함께 논의했다. 공천자 간담회 개최, 원팀 정신 결의

생활밀착형 공약·현장 소통 강화 방침

공동유세·클린선거·홍보 협력 논의

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더불어민주당 순천광양곡성구례을 지역위원회가 6·3 지방선거 공천자 간담회를 열고 ‘원팀 정신’과 본선 승리를 다짐했다.지난 1일 지역위원회 사무실에서 열린 간담회는 권향엽 지역위원장을 비롯해 기초단체장 후보, 광역·기초의원 후보, 비례대표 후보 등이 참석했다. 이날 간담회에는 경선 과정에서 경쟁했던 후보들이 한자리에 모여 갈등을 넘어 통합으로, 분열을 넘어 원팀으로 나아갈 것을 확인하는 자리로 진행됐다. 향후 선거운동 방향도 함께 논의됐다.위원회는 시민 삶과 직결되는 생활밀착형 공약 중심 선거, 현장 경청 중심의 유권자 소통 강화, SNS·온라인 홍보 협력 체계 구축 등을 핵심 기조로 설정했다. 특히 클린선거 및 공명선거 실천, 공동유세·합동 캠페인 추진, 후보자 간 협력 체계 운영 등도 공유됐다.정인화 광양시장 예비후보는 “이번 선거는 단순한 경쟁이 아닌 광양의 미래를 결정하는 선택이다”며 “모든 후보와 함께 시민 속으로 들어가 끝까지 책임 있는 선거를 하겠다. 광양의 미래를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.권향엽 국회의원은 “이제는 개인이 아닌 팀의 시간이다”며 “원팀 정신으로 끝까지 함께 뛰어 반드시 시민의 선택으로 보답하자”고 강조했다.