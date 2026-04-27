민형배 “시민이 정책 주체 … ‘시민주권정부’로 행정 대전환”

27일 한국행정학회 세미나서 1호 공약 ‘시민주권정부’재확인
“시민주권, 구호 아닌 구조…참여는 권한·행정은 책임” 강조
세줄 요약
- 시민주권정부 수립을 핵심 비전으로 제시
- 시민이 정책 대상 아닌 주체라 강조
- 행정 대전환과 참여 권한 확대 주장
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민형배 민주당 전남광주통합특별시장 후보가 27일 광주시의회에서 열린 ‘국민주권주의와 전남광주통합특별시의 출범’ 세미나에서 축사를 하고 있다.
민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 27일 광주시의회에서 열린 ‘국민주권주의와 전남광주통합특별시의 출범’ 세미나에서 ‘시민주권정부 수립’을 전남광주통합특별시 핵심 비전으로 제시했다.
한국행정학회가 주최하고 빛고을남도포럼이 주관한 이번 세미나는 통합특별시 출범에 앞서 시민이 주인이 되는 행정 체계 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
민 후보는 이날 축사에서 “전남광주통합특별시 시장 후보 경선 과정에서 내세운 저의 1호 공약이 시민주권정부 수립”이라며 “전남과 광주는 오랜 시간 민주주의를 지켜온 역사와 경험을 가진 만큼, 다른 어떤 도시보다도 시민주권의 원리를 가장 선명하게 구현해야 할 책임이 있다”고 강조했다.
민 후보는 또, 시민이 정책의 대상이 아니라 주체가 되는 구조적 변화를 역설하며 “행정이 설명하는 것이 아니라 시민과 함께 결정하고 작동하는 도시를 만들어야 한다”고 밝혔다.
이어 “시민주권은 구호가 아니라 구조여야 하고, 참여는 형식이 아니라 권한이며, 행정은 권력이 아니라 책임이어야 한다”고 덧붙였다.
이날 세미나에서는 김순은 전 대통령직속 자치분권위원회 위원장과 서정훈 시민주권위원회 공동집행위원장의 발제를 통해 국민주권주의에 기반한 통합특별시의 행정 모델이 심도 있게 논의됐다.
김병완 광주대 교수가 좌장을 맡은 종합토론에서는 김병록(조선대)·김태영(경희대)·김준형(순천대)·박노수(서울시립대)·박찬영(목포대) 교수와 이병현 전남연구원 연구위원이 참여해 시민주권 정책의 실현 방안에 대해 열띤 토론을 펼쳤다.
민형배 후보는 “이번 토론회가 시민주권의 원리를 명확히 하고 현장에 적용 가능한 내용으로 다듬어지는 계기가 되길 바란다”며 “오늘 논의된 내용이 시민주권정부 전남광주 통합특별시의 길을 여는 데 큰 동력이 되기를 기대한다”고 말했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 특별조정교부금 60억원 확보
서울시의회 기획경제위원회 김용일 의원(국민의힘, 서대문4)은 서대문구 안전 강화와 주거 환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 60억 8309만원이 교부됐다고 27일 밝혔다. 이번 교부금은 주민 일상과 직결된 생활 밀착형 사업에 집중 투입될 전망이다. 주요 사업 내용을 보면 여름철 풍수해 대비를 위한 ▲북가좌1·2동 침수 취약지역 종합정비(3억원)가 포함됐다. 이를 통해 하수관로 준설과 세정을 실시하고 저지대 300가구에 물막이판과 역류 방지시설을 설치해 상습 침수 피해를 예방할 수 있게 됐다. 겨울철 낙상 사고와 교통 불편을 해소하기 위한 ▲자동융설시스템(도로 열선) 설치(5억원) 예산도 편성됐다. 설치 구간은 주민들의 요청이 많았던 남가좌2동(남가좌동 5-248 ~ 남가좌동 5-254 일대), 홍제3동(세검정로4길 129-16 일대), 홍은1동(홍은중앙로9나길 55-10 일대) 등 총 3개 구간(310m)으로, 오는 10월 준공을 목표로 추진된다. 이 밖에도 이번 교부금에는 ▲인왕산 이음길 정비 ▲안산 황톳길 화장실 신설 및 노후 시설 교체 ▲방범용 CCTV 설치 등 주민들의 삶의 질을 높이는 다양한 사업들이 포함돼 서대문구 곳곳의 환경이 대폭 개선될
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한편 민 후보는 이번 세미나에서 제안된 학문적 성찰과 현장의 대안들을 검토, 시민주권정부 수립을 위한 구체적인 제도 설계에 반영할 계획이다.
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