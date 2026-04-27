文 “김정은, 트럼프와 과감하게 대좌하길”…트럼프엔 ‘지혜’ 촉구

文, 4·27 판문점선언 8주년 기념사

“李정부, 평화의 이어달리기 해야”

세줄 요약 문재인 전 대통령이 판문점선언 8주년 기념사에서 김정은 위원장에게 트럼프 대통령과 과감히 대좌하라고 촉구했다. 트럼프에게도 북한을 대화로 끌어낼 지혜를 발휘해 달라고 했고, 남북 대화가 교착을 푸는 가장 빠른 길이라고 강조했다. 판문점선언 8주년 기념사 발표

김정은·트럼프 대화 재개 촉구

남북 대화, 교착 해소 돌파구 제시

이미지 확대 4.27 판문점 선언 8주년 기념식 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에 참석하고 있다. 2026.4.27 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 4.27 판문점 선언 8주년 기념식 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 27일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 4.27 판문점 선언 8주년 기념식에 참석하고 있다. 2026.4.27 안주영 전문기자

이미지 확대 문재인 내외 4.27 판문점선언 8주년 행사 국회 방문 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 4.27 판문점선언 8주년 기념식 참석차 27일 국회를 방문해 ‘민주주의 최후의 보루 대한민국 국회’ 문구가 새겨진 상징석 앞에서 우원식 국회의장과 정동영 통일부 장관, 김민기 국회사무총장, 더불어민주당 의원들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.27 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 문재인 내외 4.27 판문점선언 8주년 행사 국회 방문 문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 4.27 판문점선언 8주년 기념식 참석차 27일 국회를 방문해 ‘민주주의 최후의 보루 대한민국 국회’ 문구가 새겨진 상징석 앞에서 우원식 국회의장과 정동영 통일부 장관, 김민기 국회사무총장, 더불어민주당 의원들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.27 안주영 전문기자

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문재인 전 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 향해 “도널드 트럼프 미국 대통령과 과감하게 마주 앉기를 바란다”라고 촉구했다.문 전 대통령은 4·27 판문점선언 8주년을 맞아 27일 배포한 기념사에서 “군사력을 증강하며 고립과 단절의 벽을 높이는 것으로는 진정한 안보를 보장받을 수 없다”라며 이같이 촉구했다.문 전 대통령은 “8년 전처럼, 남북 관계의 개선을 북·미 대화로 나아가는 가교로 삼기를 바란다”라며 “남북 대화야말로 지금의 교착 상태를 타개할 수 있는 가장 빠르고 안전한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.트럼프 대통령을 향해서도 “북한을 다시 대화의 장으로 끌어내는 특유의 결단력과 지혜를 발휘해 주길 바란다”고 했다.문 전 대통령은 “한반도에서 평화를 정착시키는 일은 그 어느 곳보다 어렵고 험난한 여정일 수밖에 없다. 하지만 우리가 그 어려움을 이겨내고 우리 힘으로 한반도에 ‘공존과 평화의 모델’을 완성해 나간다면, 그것은 균열된 세계 질서를 바로잡고 다시 세우는 거대한 이정표가 될 것”이라고 강조했다.아울러 “이재명 정부의 역할은 명확하다”며 “역대 정부의 성과는 더욱 단단히 다져 이어가고, 과거의 한계는 지혜롭게 뛰어넘는 ‘평화의 이어달리기’를 새로 시작해야 한다”고 조언했다.또한 “멈춰 선 평화 프로세스를 재가동하여, 한반도가 대결의 장이 아닌 지속 가능한 평화공존과 번영의 땅으로 거듭나기를 간절히 바란다”고 전했다.문 전 대통령과 김 위원장은 2018년 4월 27일 판문점에서 열린 남북 정상회담을 통해 남북관계 개선 및 평화체제 구축을 골자로 하는 ‘한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언’을 채택한 바 있다.