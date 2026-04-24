정부 평화공존 정책 61% 공감…‘통일 필요성’은 소폭 하락

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정부 평화공존 정책 61% 공감…‘통일 필요성’은 소폭 하락

이주원 기자
입력 2026-04-24 16:04
수정 2026-04-24 16:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장 뉴스1
강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장
뉴스1


정부가 추진하고 있는 ‘한반도 평화공존 정책’에 10명 중 6명이 공감하는 것으로 나타났다.

24일 민주평화통일자문회의가 전국 만19세 이상 1200명을 상대로 진행한 ‘1분기 국민 통일여론조사’ 결과에 따르면 한반도 평화공존 정책 방향에 대한 공감 여부를 묻는 질문에 61.6%가 공감한다고 답변했다.

구체적으로는 매우 공감한다(34.8%), 다소 공감한다(26.8%), 별로 공감하지 않는다(17.6%), 전혀 공감하지 않는다(17.3%) 순이었다.

정부는 ▲북한 체제 존중 ▲흡수통일 불추구 ▲적대행위 불추진 등 3대 원칙에 따라 대북 정책을 추진하고 있다.

이재명 대통령이 지난달 3·1절 기념사에서 ‘정전체제를 평화체제로 전환하겠다’고 밝힌 데 대해선 공감 의견이 59.2%로 비공감 의견(35.1%)보다 훨씬 많았다.

북한의 ‘적대적 국가 대 국가 관계’ 주장에 대한 인식에 대해선 ‘북한의 체제는 인정하지 않지만, 남북의 국가 간 관계는 인정’ 응답이 27.7%로 가장 많았다. 다음으로 ‘북한의 체제와 국가 간 관계 모두 인정’(24.9%), ‘북한 체제 및 국가 간 관계 모두 불인정’(24.0%), ‘북한체제는 인정하지만 국가 간관계는 불인정’(16.7%) 순으로 응답했다.

‘통일이 필요하다’는 응답은 65.9%로 직전 분기보다 2.1% 포인트 하락했다. 통일을 해야 하는 가장 큰 이유로 ‘전쟁 위협 해소’(29.2%)와‘경제 발전’(26.3%)을 선택한 비율이 우세했다.

정부 일각에서 검토하는 북한 웹사이트 접속을 허용하는 내용을 담은 법안에 대해 ‘공감하지 않는다’는 여론이 63.6%(‘전혀’ 34.2%, ‘별로’ 29.4%)로 조사됐다.

이번 조사는 민주평통이 여론조사업체 코리아리서치센터에 의뢰해 지난달 27~29일 전국 만 19세 이상 1200명에게 유·무선 병행 전화설문조사 방식으로 진행했다. 95% 신뢰수준에서 최대 허용 표본오차는 ±2.83% 포인트다.
이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로