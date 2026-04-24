장동혁, 지방선거 전 사퇴 요구 일축…“당당하게 평가받겠다”

당 안팎 조기 사퇴 요구에

“내 거취에 대한 말 많다”

“상황 좋지 않다고 물러나는 정치

그런 정치는 장동혁 정치 아니다”

이미지 확대 현안 관련 브리핑 마치고 이석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회에서 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안의 내용과 현안 브리핑을 마친 뒤 이석하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 현안 관련 브리핑 마치고 이석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회에서 정보 누설 논란이 제기된 정동영 통일부 장관에 대한 해임 건의안의 내용과 현안 브리핑을 마친 뒤 이석하고 있다. 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 24일 “최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다”며 6·3 지방선거 전 사퇴 요구를 일축했다.장 대표는 이날 페이스북에 “내 거취에 대한 말이 많다”며 “당 대표가 된 이후로 지방선거 승리를 위해 달려왔다”고 썼다. 이어 “상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”며 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다”고 했다.장 대표는 “방미에 대해서도 성과로 평가받겠다”며 “야당 대표로서 할 수 있는 것을, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다. 시간이 지나면 성과도 보일 것이다”고 했다.앞서 이날 오전 국회 기자간담회에서 거취 관련 질문에 “지방선거를 40일 앞둔 시점에 당 대표가 물러나는 것이 대표로서 책임을 진정 다 하는 것인지, 지방선거 승리에 도움이 되는지 여러 고민을 하겠다”고 사퇴 요구를 일축했음에도 여러 해석이 나오자 이를 다시 한번 재확인한 것이다.