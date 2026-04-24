이 대통령 “대장동 이슈 보도, 팩트 발굴이 아니라 조작…사과해야”

이미지 확대 이재명 대통령, 한-베트남 비즈니스 포럼 발언 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 한-베트남 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다.

하노이 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 한-베트남 비즈니스 포럼 발언 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 한-베트남 비즈니스 포럼에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 24일 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선 조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안 된다”며 한 언론에 사과를 요구했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “한국신문상 심사위원회는 ‘대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다’며 수상 사유를 밝혔다고 한다”며 “그러나 사실은 팩트 발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라고 말했다.이 대통령은 2023년 3월 한국신문협회가 한 언론의 ‘대장동 개발 및 불법 선거 자금 수수 의혹 보도’와 관련해 뉴스 취재 보도 부문 수상작으로 선정했다는 내용의 기사를 게시하며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그분’ 이재명을 창조해 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선 후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꿨다”며 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 했다.이어 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까”라고 밝혔다.