송언석 “돈봉투 송영길·정치자금 이광재…與 ‘전과자 훈장’ 공천”

“드루킹 김경수·통일교 전재수 공천”

“범죄자 공천에 김용도 공천장 떼써”

“범죄 전과는 훈장, 범죄천국·준법지옥”

이미지 확대 국민의힘 원내대책회의 국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 원내대책회의 국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 ‘청년 일자리 문제’ 관련 발언하는 송언석 원내대표 국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 청년 일자리 문제와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘청년 일자리 문제’ 관련 발언하는 송언석 원내대표 국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 청년 일자리 문제와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

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송언석 국민의힘 원내대표는 24일 더불어민주당의 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 공천을 “범죄자 올드보이들의 귀환”이라며 “범죄자 전성시대”라고 비판했다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이번 민주당 공천은 그야말로 ‘범죄자 올드보이들의 귀환’이 될 전망”이라며 민주당 주요 광역단체장 후보들과 재보궐 선거 공천 확정자들을 조목조목 지적했다.그는 “먼저, 드루킹 댓글조작 사건으로 지사직을 상실한 김경수 전 경남지사를 또다시 경남지사직에 공천했다”고 지적했다. 이어 “통일교로부터 까르띠에 시계 등 뇌물을 수수했지만 특검과 합수본의 봐주기 늑장 수사 덕분에 공소시효가 만료된 전재수 전 의원이 부산시장 후보가 되더니, 법리적인 증거능력 문제로 처벌을 피한 ‘전당대회 돈봉투 살포범’ 송영길 전 의원도 인천 연수갑에 전략공천했다”고 지적했다.또 “박연차 회장과 정대근 회장으로부터 도합 9만 5000달러를 받은 죄로 당선되자마자 2심에서 유죄 판결을 받고, 반년 만에 도지사직을 상실했던 ‘정치자금법 위반범’ 이광재 전 의원도 전략공천한다”고 말했다.송 원내대표는 “이렇게 범죄자 올드보이들을 마구 귀환시키니까, 2심까지 유죄 판결을 받은 김용 전 부원장이 ‘나도 공천장을 달라’고 떼를 쓰고 있다”며 “여기에다 막말, 욕설, 갑질, 폭행 등 ‘각종 논란의 백과사전’ 안민석 전 민주당 의원이 경기도 좌파 교육감 단일 후보가 됐다”고 비판했다.송 원내대표는 “가히 ‘범죄자 전성시대’”라며 “민주당에서 ‘범죄 전과는 훈장이요, 범죄 수사는 죄악’이다. ‘범죄천국, 준법지옥’의 세상을 만들겠다는 것이 아니고 무엇인가”라고 반문했다.그러면서 “이번 지방선거와 국회의원 재보궐 선거는 ‘법을 지키며 선량하게 살아가는 국민이 주인 되는 세상이냐, 아니면 전과자들이 활개를 치며 권력을 누리는 범죄자가 주인 되는 세상을 만드냐’의 싸움”이라며 “국민의힘은 법을 지키며 선량하게 살아가는 국민 여러분과 함께 하겠다”고 강조했다.