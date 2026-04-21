한병도, 與원내대표 연임 출사표… 차기 국회의장 후보 경쟁도 치열

韓 “유시유종… 앞으로 할 일 많아”

﻿서영교·백혜련 등과 대결 가능성

당원 투표 20% 첫 반영 변수 부상



의장 후보 조정식·김태년 등 거론

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2026-04-22 5면

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한병도 더불어민주당 원내대표가 연임 도전을 공식화하며 21일 사퇴했다. 다음달 6일 차기 원내대표 선거 이후 22대 국회 후반기 의장 후보 선거도 예정돼 있어 의원과 당원 지지를 얻기 위한 후보간 경쟁도 치열해질 전망이다.한 원내대표는 이날 국회에서 사퇴 회견을 열고 사자성어 ‘유시유종’(有始有終·한번 시작한 일은 끝까지 마무리)을 인용하며 “그동안 한 일도 많지만 앞으로 할 일도 많다”고 했다.‘연임에 성공하면 상임위원장을 모두 민주당이 맡을 것인지’를 묻는 질문에는 “나눠먹기식은 한 번 점검해야 한다”고 했다.정청래 대표는 이날 경남 통영 욕지도에서 기자들과 만나 “(한 원내대표가) 디테일이 강하고 정무적 감각이 매우 빠르고 정확했다”며 “잘했다고 생각한다”고 했다.민주당 당헌·당규상 원내대표 연임 도전 시 경선 전 사퇴시한 등은 별도로 명시돼 있지만 한 원내대표는 공정한 경쟁을 위해 사퇴를 결정한 것으로 전해졌다.한 원내대표와 맞붙을 후보군으로는 국회 법제사법위원장을 맡고 있는 4선의 서영교 의원과 3선 백혜련 의원이 거론된다. 서 의원과 백 의원 모두 원내대표 도전 경력이 있다.한 원내대표의 사퇴로 당내 선거가 본격화하면서 다음달 13일 예정된 의장 후보 선거도 뜨거워질 전망이다. 현재 의장 후보로 6선의 조정식 의원과 5선의 김태년·박지원 의원이 뛰고 있다.이재명 대통령 정무특별보좌관을 맡고 있는 조 의원은 원만한 성격으로 당내 사안을 중재하는 데 능하다는 평가를 받는다.김 의원은 정책위의장, 원내대표 등 주요 당직을 거쳤고 정청래 지도부 출범 후 국가균형성장특별위원장을 맡고 있다. 국회 법제사법위원회에서 활동하는 박 의원은 높은 인지도가 강점이다.당원 투표 20%가 처음 반영되는 만큼 ‘당심’이 어느 후보로 향할지도 관심사다. 민주당은 차기 원내대표 선거에 앞서 다음달 4~5일 당원 투표를 진행한다. 다음달 11~12일 이틀 간 의장단을 뽑는 당원 투표도 실시된다.