‘민주 vs 국힘’ 인천 기초단체장 대진표 9곳 완성

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경기 과천시 중앙선거관리위원회. 뉴스1
11명을 뽑는 6·3 지방선거 인천 기초단체장 선거의 여야 대진표가 마무리 단계에 접어들었다.
20일 인천 정가에 따르면 더불어민주당 인천시당은 1~2차 경선을 통해 남동·검단구를 제외한 9명의 후보를 결정했다.
남동구는 이병래 전 시의원과 박인동 전 시의원이, 검단구는 강남규 전 서구의원과 김진규 전 시의원이 각각 결선을 통해 승자를 가린다.
국민의힘은 앞서 11명의 후보를 모두 결정한 바 있다. 이로써 기초단체 9곳의 ‘민주당 대 국민의힘’ 대진표가 완성됐다.
먼저 행정체제 개편에 따라 신설되는 영종구에서는 민주당 손화정 전 청와대 행정관과 국민의힘 김정헌 현 중구청장이, 제물포구에서는 민주당 남궁형 전 시의원과 국민의힘 김찬진 현 동구청장이 각각 맞붙는다.
박석 서울시의원 “서울형어린이집 현원 기준 미달 시설도 재공인 신청 가능해져”
서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 저출산으로 인한 아동수 급감으로 운영난을 겪고 있는 가정어린이집의 현실을 반영해 ‘서울형어린이집’ 재공인 평가의 핵심 걸림돌이었던 ‘현원 기준’ 완화를 이끌어냈다고 밝혔다. 기존 지침에 따르면 가정어린이집이 서울형어린이집 재공인을 받기 위해서는 ‘평균 현원 10명 이상’이라는 필수지표를 반드시 충족해야 했다. 박 의원은 “도봉구 가정어린이집 연합회와의 소통을 통해 관내 가정어린이집 36개소 중 18곳이 현원 기준 미달로 인증 유지에 어려움을 겪고 있다는 사실을 확인했다”며 “이는 개별 기관의 운영난을 넘어 지역사회의 영아 보육 기반 자체가 흔들릴 수 있는 중대한 사안이었다”고 전했다. 그는 “단지 현원이 적다는 이유로 역량 있는 가정어린이집들이 재공인에서 탈락해 폐원 위기에 몰리는 것은 촘촘한 아이돌봄 인프라 확충이라는 서울시 정책 기조에 어긋나는 일”이라고 지적하며, 서울시 여성가족실에 저출산 상황에 맞는 평가 지표의 유연한 적용을 촉구했다. 그 결과 서울시는 20일 ‘2026년 필수지표(평균 현원) 한시적 예외 적용’을 골자로 하는 ‘2026년도 서울형어린이집 재공인 평가계획 추가 공고(제2026-8354호)
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나머지 7곳의 후보(민주당, 국민의힘 순)들을 보면 ▲미추홀구 김정식 전 미추홀구청장, 이영훈 현 미추홀구청장 ▲계양구 박형우 전 계양구청장, 이병택 인천시당 부위원장 ▲부평구 차준택 현 부평구청장, 이단비 시의원 ▲서구 구재용 전 보좌관, 강범석 현 서구청장 ▲연수구 정지열 전 연수구의회 의장, 이재호 현 연수구청장 ▲강화군 한연희 전 평택시 부시장, 박용철 현 강화군수 ▲옹진군 장정민 전 강화군수, 문경복 현 강화군수 등이다.
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