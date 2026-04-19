민형배, 여수세계섬박람회 성공 위한 안전 등 대책 마련 촉구

“안전 중심 전면 점검…교통·시설·재난 대응까지 종합 보완 필요”

“기존 엑스포 인프라 활용…통합시장 후보로서 점검, 보완 나설 것”

이미지 확대 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 닫기 이미지 확대 보기 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 ‘2026 여수세계섬박람회’ 개최를 5개월 앞두고 “성공적인 행사개최를 위해 안전을 중심으로 한 전면적인 대응책 마련이 시급하다”고 밝혔다.민 후보는 19일 페이스북을 통해 “여수세계섬박람회는 전남광주통합특별시 이름으로 치러지는 첫 국제행사”라며 “365개의 아름다운 섬을 품은 여수의 해양 자원을 세계에 선보일 중요한 무대인 만큼 철저한 준비와 시민 신뢰 확보가 전제돼야 한다”고 강조했다.이어 최근 제기된 ▲주행사장 준비 미흡 ▲간척지 임시시설 논란 ▲교통 및 편의시설 부족 ▲폐어구·폐선박 등 해양쓰레기 문제 등을 언급하며 “국제행사는 단 한 번의 방심으로 지역 이미지와 국가 신뢰를 훼손할 수 있다”고 지적했다.민 후보는 “이재명 대통령이 국무회의에서 점검과 지원을 지시하고, 김민석 국무총리가 현장을 찾는 등 중앙정부 대응이 이뤄지고 있다”며 “선거와 무관하게 후보들 역시 더 높은 집중력으로 사전 점검에 나서야 한다”고 말했다.특히 “보여주기식 점검이 아니라 관람객의 눈높이에서 현장을 점검해야 한다”며 “전남광주통합특별시장 후보로서 저 역시 무겁게 살피겠다”고 강조했다.구체적으로 ▲관람객 이동 동선 ▲교통약자 편의 ▲배수시설 ▲그늘막·쉼터 ▲해풍 대응 인프라 등을 꼼꼼히 점검해야 한다고 밝혔다.또 여수의 해양 환경을 고려해 ▲태풍·집중호우 대비 ▲섬 이동 선박 안전 ▲기상 악화 시 대체 수송 체계 ▲응급환자 이송 체계 구축 등 재난 대응 체계 마련도 필요하다고 강조했다.주행사장 입지와 관련해서는 “2012 여수엑스포를 통해 검증된 기존 ‘엑스포 전시관’이라는 압도적인 인프라를 두고, 굳이 배수 우려가 있는 간척지에 임시시설을 조성하는 것이 적절한지 원점에서 재검토해야 한다”며 “예산 낭비를 줄이고 안전을 확보할 수 있다면 기존 시설을 적극 활용하는 유연함이 필요하다”고 밝혔다.민 후보는 “국제행사의 성패는 화려한 시설이 아니라 현장의 완벽한 안전에서 결정된다”며 “직접 현장을 점검하고 부족한 부분은 보완해 전남광주통합특별시의 첫 국제행사를 성공적으로 치르겠다”고 말했다.