[속보] 李대통령, 특별감찰관 임명절차 개시 재요청…강훈식 “공직기강 확립”

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이재명 대통령, 4·19혁명 기념사

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.19 청와대통신사진기자단