정치 [속보] 李대통령, 특별감찰관 임명절차 개시 재요청…강훈식 “공직기강 확립” 권윤희 기자 입력 2026-04-19 15:04 수정 2026-04-19 15:04 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/19/20260419500060 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이재명 대통령, 4·19혁명 기념사 이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.19 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 4·19혁명 기념사 이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.19 청와대통신사진기자단 李대통령, 특별감찰관 임명절차 개시 재요청…강훈식 “공직기강 확립” 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지