‘동진 정책’ 공 들이는 민주당, ‘1호 인재’로 전태진 변호사 영입

김상욱 사퇴 울산 남구갑에 전략공천

“험지 울산 남구갑에서 승리 안겨줄 인재”

울산 토박이 출신 법무법인 동헌 변호사

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 더불어민주당 인재영입식에서 1호 인재인 전태진 변호사와 당 점퍼를 들고 기념촬영하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 더불어민주당 인재영입식에서 1호 인재인 전태진 변호사와 당 점퍼를 들고 기념촬영하고 있다. 뉴시스

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더불어민주당이 6·3 지방선거 울산 남구갑 보궐선거에 출마할 ‘1호 인재’로 전태진 변호사를 영입했다.정청래 민주당 대표는 17일 국회에서 ‘1차 인재영입식’을 열고 전 변호사의 영입을 직접 발표했다.정 대표는 “지금 울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로의 교체와 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다”며 “울산의 아들 전 변호사를 소개하게 돼 매우 뿌듯하다”고 말했다. 이어 “전 변호사와 면담하는 과정에서 굉장히 선하고 좋은 사람이라는 느낌이 있었다”며 “공익성이 매우 강한 훌륭한 변호사”라고 밝혔다.이에 전 변호사는 “저는 울산에서 태어나 초중고를 모두 울산에서 다닌 울산의 아들”이라며 “지금 울산에 필요한 건 낡은 지역 감정을 부추기는 정치인이나 정부와 사사건건 대립하는 싸움꾼이 아니라 적극적인 지원을 얻어내 울산 시민을 잘 살게 만드는 능력 있는 일꾼”이라고 강조했다.울산시장 후보인 김상욱 민주당 의원은 “남구갑은 쉽지 않은 지역구지만 우리 민주당이 반드시 승리해야 하는 곳”이라며 “저보다 훌륭한 분이 오셔서 참 다행”이라고 했다.민주당 울산시당위원장을 맡고 있는 김태선 의원은 “험지라고 불리는 울산, 그중에서도 울산의 강남이라고 불리는 남구갑에서 민주당의 승리를 안겨줄 인재가 전 변호사라고 확신한다”고 밝혔다.전 변호사는 울산 학성고와 서울대 정치학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 받았다. 사법연수원 33기로 변호사 생활을 시작해 문화체육관광부·국가유산청·국립국악원 등 다수의 국가 기관에서 자문을 했다. 방송통신위원회를 포함한 여러 언론 기관에서도 자문 역할을 해 방송·통신·미디어 분야에서도 전문성을 인정받는다. 현재 법무법인 동헌 변호사로 활동하고 있다.