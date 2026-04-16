與 세종시장 후보에 조상호 확정…국힘 최민호 시장과 격돌

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與 세종시장 후보에 조상호 확정…국힘 최민호 시장과 격돌

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-04-16 18:27
수정 2026-04-16 18:27
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3선 도전 이춘희 전 시장 고배

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민주당 세종시장 후보로 확정된 조상호 전 세종시 경제부시장
민주당 세종시장 후보로 확정된 조상호 전 세종시 경제부시장


더불어민주당은 16일 조상호 전 세종시 경제부시장을 제9회 전국동시지방선거 세종시장 후보로 확정했다.

홍기원 중앙당 선거관리위원장은 이날 민주당 당사에서 이 같은 내용의 세종시장 후보 경선 결선 투표 결과를 발표했다. 조 후보는 지난 14일부터 사흘간 진행된 결선에서 이춘희 전 세종시장을 꺾고 최종 후보가 됐다. 당규에 따라 득표율은 공개되지 않았다. 이에 따라 조 후보는 단수 공천된 국민의힘 최민호 현 시장과 본선 대결을 벌이게 됐다.

조 후보는 이춘희 시장 당시 비서실장과 세종시 정무부시장·경제부시장 등을 역임했다. 제8회 전국동시지방선거에서는 당내 경선에서 이 전 시장에 패한 바 있다.

세종시장 경선은 1차 경선에 탈락한 3명의 후보가 이 전 시장 지지를 선언하면서 판세가 요동치기도 했다.

세종 박승기 기자
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