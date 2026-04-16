전성수 서초구청장, 예비후보 등록 “서초 전성시대 완성”

예비후보 등록 후 구청장 직무 정지

“차질없는 사업 완수 위해 검증된 리더십 필수”

이미지 확대 전성수 서초구청장이 16일 오후 서초구 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서초구청장 예비후보 등록을 앞두고 기념촬영을 하고 있다.

전성수 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 전성수 서초구청장이 16일 오후 서초구 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서초구청장 예비후보 등록을 앞두고 기념촬영을 하고 있다.

전성수 예비후보 제공

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전성수 서울 서초구청장이 16일 서초구 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 서초구청장 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거 행보에 나섰다.전 구청장은 이날 예비후보 등록과 동시에 구청장 직무가 정지됐다. 전 예비후보는 “지난 4년간 다져온 혁신의 기반을 바탕으로 진정한 ‘서초 전성시대’를 열겠다”며 재선 출사표를 던졌다.전 예비후보 측은 2022년 취임 이후 추진해 온 경부간선도로 및 반포대로 지하화, AICT(AI+ICT) 벨트 조성 등 대형 도시 인프라 재편 사업들이 이제 막 본궤도에 오른 만큼, 차질 없는 사업 완수를 위해 연속성 있는 검증된 리더십이 필수라는 점을 부각한다는 전략이다.그는 “서초의 굵직한 숙원 사업들이 결실을 맺기 위해서는 구정을 가장 잘 알고 연습 없이 당장 내일부터라도 능숙하게 일할 수 있는 적임자가 필요하다”며 “지난 4년의 땀방울과 성과를 동력 삼아, 서초의 가치를 전국 최고 수준으로 끌어 올리겠다”고 강조했다.전 예비후보는 이날 선거사무소를 가동하고 핵심 당원 및 지역 주민들과의 접촉면을 넓히며 당내 경선 준비에 총력을 기울일 예정이다.