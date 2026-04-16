정원오 “행정의 최우선은 안전… 생명 존중하는 서울 만들 것”

세월호 12주기 맞아 기억공간 방문
“기억 넘어 책임을 제도로 만들어야”
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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 16일 서울 중구 서울시의회 본관 앞에 마련된 세월호 기억공간에서 헌화하고 있다.
연햡뉴스
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6·3 지방선거 서울시장 더불어민주당 후보로 선출된 정원오 후보가 세월호 참사 12주기를 맞은 16일 입장문을 내고 “생명과 안전이 가장 먼저인 서울 만들 것”이라고 강조했다.
정 후보는 이날 페이스북에 ‘304분의 영혼들을 기억합니다. 그리고 약속합니다’라는 제목의 글을 올리고 “희생자들을 가슴 깊이 기억하며 경건한 마음으로 추모한다”며 “아물지 않는 슬픔을 견뎌오신 유가족과 생존자 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다.
이어 “304분의 이름 앞에서 우리가 무엇을 잃었는지 그리고 무엇을 반드시 지켜야 하는지 다시 마음에 새긴다”며 “세월호의 아픔은 끝나지 않았다”고 강조했다. 또한 “이태원 참사, 오송 지하차도 참사, 무안공항 참사까지 우리는 반복되는 비극 앞에서 같은 질문을 다시 마주하고 있다”며 “왜 막지 못했는지, 왜 더 먼저 지키지 못했는지에 대한 질문”이라고 덧붙였다.
그는 “더 안전한 사회를 만드는 것, 그것이야말로 가장 책임 있는 추모”라며 “이제는 기억을 넘어 책임을 제도로 만들어야 한다. 정부의 생명안전기본법 제정 추진은 늦었지만 반드시 가야 할 길”이라고 강조했다. 그러면서 “4월의 노란 리본을 가슴에 품고, 기억을 다짐으로, 다짐을 책임으로 바꾸겠다”며 “다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 행정의 가장 앞자리에 안전을 두겠다”고 약속했다.
문성호 서울시의원 “CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축 E/L 설치 등 서울시 특교 22억원 확보”
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 홍제·홍은권역 방범용 CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축공사 엘리베이터 설치, 인왕산 이음길과 안산 황톳길 보수 등을 위한 서울시 특별교부금 총 22억여 원을 확보했다. 문 의원은 지난 13일 서대문구에 해당 예산이 교부됐음을 알리며, 마지막까지 지역 발전을 위한 예산과 서울시 특교금을 확실하게 확보하겠다고 약속했다. 그는 서대문구에 교부된 서울시 특교금 총 22억여 원에 대해 설명하며, 지난해 발생한 ‘홍제동 어린이 유괴미수 사건’의 후속 보완 조치인 방범용 CCTV 증설이 이뤄지고 있다고 전했다. 문 의원에 따르면 이번 특교금으로 CCTV가 추가 설치되는 지역은 홍제동 278-14 일대, 홍제동 381 일대, 홍은동 453-1 일대 등이다. 그는 회전형과 고정형 방범용 CCTV 설치를 통해 안전 사각지대를 최소화하겠다고 다짐했다. 본인의 지역구가 아니지 않냐는 서울시 관계자의 질문에는 “인접 지역이지만 작년 모두를 놀라게 했던 유괴미수 사건이 다시는 일어나지 않게 하겠다는 마음으로 확보에 힘을 보탰다”고 소회를 밝혔다. 이어 안산초등학교 학생들의 안전한 등하교와 무악재 주민들의 안전한 보행을 위해 구
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한편 정 후보는 이날 오후 서울시 중구 서울시의회 본관 앞 ‘세월호 기억공간, 기억과 빛’을 방문하기도 했다. 방명록에는 ‘기억하겠습니다. 더 안전한 서울을 약속합니다’라고 글을 남겼다.
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