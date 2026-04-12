미국 간 장동혁 “6.3 지방선거, 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선”

장동혁 “자유대한민국 지키는 길 믿어”

김대식·조정훈·김민수 등 출장 동행

당초 14일에서 11일 출국 일정 변경

“미국 각계 면담 요청 따라 조기출국”

“한미동맹, 민생 모두 챙길 계기마련”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 7일 국회에서 이동하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 7일 국회에서 이동하고 있다. 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 12일 “6·3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것”이라고 했다. 장 대표는 미국 측 요청으로 일정을 당겨 전날 미국 워싱턴DC로 향했다.장 대표는 이날 페이스북에 “그 전선 위에 우리가 끝까지 지켜야 할 것은 결코 포기해서는 안 되는 대한민국의 미래”라며 이같이 밝혔다. 지방선거를 앞두고 공천 등 문제로 당내 갈등이 지속되는 데 대해선 “현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.장 대표는 방미 배경에 대해 “지금 대한민국은 자유와 법치, 시장질서까지 흔들리는 중대한 기로에 서 있다”며 “위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “처절한 마음으로 싸우는 이유는 단 하나, 이 길이 자유대한민국을 지키는 길이라 믿기 때문”이라며 “어제(11일) 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다”고 덧붙였다.당초 장 대표는 오는 14일 출국해 17일까지 2박 4일간 워싱턴DC를 방문할 예정이었지만 전날 출국으로 일정을 앞당겼다. 특보단장인 김대식 의원, 당내 ‘미국통’ 조정훈 의원, 김민수 최고위원 등이 동행한다.최보윤 수석대변인은 기자들과 만나 장 대표 조기 출국 이유에 대해 “대표 일정이 공개되고 미국 각계에서 여러 면담 요청이 있었다”며 “미국 측 요청에 따라 조기 출국했다”고 설명했다. 지방선거 50여일 앞둔 방미에 대한 비판적 시각에 대해서는 “한미동맹과 민생을 챙길 수 있는 계기를 마련할 것”이라며 “민생을 지키는 것과 지방선거 승리를 하나로 연결할 수 있다”고 강조했다.장 대표의 이번 방미는 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 비영리단체 국제공화연구소(IRI) 초청에 따른 것으로 IRI 주최 간담회에서 굳건한 한미동맹을 강조하는 내용을 비롯해 한반도 문제에 대한 견해를 밝힐 예정이다.연방 하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위원장인 영 김(공화·캘리포니아주) 의원, 공화당 소속 조 윌슨(사우스캐롤라이나), 마이크 켈리(펜실베이니아) 하원의원 등 미 연방의회 지한파 모임 ‘코리아 코커스’에서 활동하는 의원들과도 만날 예정으로 알려졌다.