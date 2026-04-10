김영록, 신정훈·강기정과 동부권서 민심 투어

광양만권 산업 대전환과 민생경제 회복 대책 마련할 것

이미지 확대 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 10일 신정훈 의원·강기정 광주시장과 동부권 민심 투어를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 10일 신정훈 의원·강기정 광주시장과 동부권 민심 투어를 하고 있다.

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김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보는 10일 신정훈 의원·강기정 광주시장과 함께 순천, 여수 등을 찾아 동부권 민심 공략에 나섰다.김 후보는 이날 강 시장과 함께 순천시 웃장을 찾아 어려운 경제 상황을 호소하는 상인들에게 공감을 표하고, 민생 지원금 지급 등 대책을 강구하겠다고 밝혔다.그는 이어 순천대 우석홀에서 열린 ‘신정훈 예비후보 지지자 모임’에 신 의원과 함께 참석했다.신 의원은 “난마처럼 얽힌 통합특별시의 앞날을 생각하면 풍부한 행정 경험과 뛰어난 소통 능력을 갖춘 김영록 후보가 적임자일 수밖에 없다”며 “마지막 승리를 위해 함께 손잡고 가자”고 강조했다.김 후보도 “농어촌기본소득 등 신 의원의 훌륭한 정책을 받아 실현하는 등 전남광주특별시의 발전을 위해 하나로 함께 가겠다”며 “여러분들과 함께 신정훈의 꿈을 기필코 이루겠다”고 화답했다.이어 강 시장과 함께 여수 상공회의소를 찾아 석유화학산업 구조조정 등으로 어려움을 겪고 있는 여수 지역경제 현황을 살폈다.김 후보는 “산업 대전환을 통해 여수경제를 되살리겠다”며 “내외국인 카지노와 호텔·컨벤션·해양레저가 결합한 복합리조트 단지 조성, 여수공항의 국제공항 등을 실현하겠다”고 약속했다.그는 이에 앞서 주승용 국회부의장과 김성곤, 최도자, 김회재 의원을 비롯해 조충훈 전 순천시장 등 동부권 정치인이 대거 합류한 선거캠프를 구축하는 한편 대규모 동부권 발전 공약을 잇따라 발표해 표심을 공략하고 있다.