年 1000척 한국 오가는 선박 직격탄… “통행료 내면 기름값 0.5% 인상 효과”

납부 선 그은 정부, 동향 예의주시

이달 나토 한일 방문 때 논의할 듯

이미지 확대 중동 전쟁이 진행 중이던 지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 중동 전쟁이 진행 중이던 지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스

2026-04-10 3면

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미국과 이란의 ‘호르무즈 통행료’ 구상이 현실화되면 연간 1000척 가까운 관련 선박이 이 해협을 오가는 한국은 직격탄을 맞을 것으로 보인다. 정부는 “통행료 납부는 검토 않는다”는 입장을 유지하며 이란 당국 및 관련국 동향을 예의주시하고 있다.9일 해양수산부에 따르면 한 해 동안 중동에서 한국에 도착한 선박은 총 938척(2024년 기준)이다. 배의 국적이 한국인 선박은 83척, 한국 국적 선사가 소유한 외국 국적의 선박 등 외국선은 855척이다. 각 선박의 등록 국적과 무관하게 한해 1000척 가까운 선박이 호르무즈를 통과해 한국으로 원유 등을 운송하고 있는 것이다.이란은 초대형 원유운반선(VLCC) 1척 당 200만 달러(약 30억원)를 부과할 계획으로 전해졌다. 2024년 기준으로 938척 가운데 원유 운반선은 389척이었다. 원유를 운송하는 선박만 따져도 한해 통행료가 1조원이 넘는 셈이다.전정근 HMM 해운노동조합장은 서울신문과 통화에서 “통행료를 부과할 경우 운송 원가가 최대 30% 상승할 것으로 추산된다”며 “에너지 가격 상승으로 국내 산업에 큰 악영향이 불가피하다”고 우려했다.정부에서는 해협 통행료가 현실화되면 국내 기름값은 약 0.5% 인상되는 효과가 있을 것으로 분석하고 있다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 브리핑에서 “이란이 실제로 통행료를 부과할지 안 할지, 이에 대해 국제사회가 어떻게 반응할지 등 변수가 너무 많다”고 전했다.정부는 현재로서는 통행료 납부를 검토하고 있지 않고 있다. 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 주장하는 국제사회와 발을 맞춰 대응한다는 입장이다. 외교부 관계자는 이날 “미국과 이란이 밝힌 내용을 구체적으로 파악하게 될 것”이라며 “공동징수 방안 등이 과연 실체가 있는 것인지, 얼마만큼 논의가 진전될 것인지 앞으로 확인이 돼야 한다”고 설명했다.일본 NHK 방송은 이날 북대서양조약기구(나토) 30개 회원국 대사들이 이달 중순 한국과 일본을 방문하는 일정을 조율하고 있다고 보도했다. 호르무즈 해협 개방 문제에 대한 공동 대응 방안을 논의할 가능성이 있다.