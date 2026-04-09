정치 추가경정예산안 등 조정소위원회 안주영 기자 입력 2026-04-09 14:56 수정 2026-04-09 14:56 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/09/20260409500150 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 진성준 국회 예산결산특별위원회 위원장이 9일 국회에서 열린 제1회 추가경정예산안 등 조정소위원회 회의를 주재하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 진성준 국회 예산결산특별위원회 위원장이 9일 국회에서 열린 제1회 추가경정예산안 등 조정소위원회 회의를 주재하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자 진성준 국회 예산결산특별위원회 위원장이 9일 국회에서 열린 제1회 추가경정예산안 등 조정소위원회 회의를 주재하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지