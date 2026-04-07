“미니 총선, 깃발 어디 꽂나”… 조국과 한동훈 ‘눈치 게임’

재보선 주자들의 ‘출마 방정식’

이미지 확대 조국(왼쪽) 조국혁신당 대표와 한동훈(오른쪽) 전 국민의힘 대표.

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2026-04-08 8면

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조국 조국혁신당 대표와 한동훈 전 국민의힘 대표는 어떻게 ‘금배지’를 달 것인가.6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐선거를 두고 정치권 안팎의 이목이 조 대표와 한 전 대표에게 쏠리고 있다. 둘은 이번 선거를 통해 원내 진입은 물론 ‘차기 주자’의 존재감을 입증해야 할 처지다. 하지만 각각 더불어민주당, 국민의힘과의 역학 관계를 고려하면 출마지 선정부터 고난도 계산이 필요한 상황이다.혁신당 관계자는 7일 서울신문과 통화에서 “조 대표가 다음 주면 출마지를 결정할 것”이라면서 “국민 눈높이부터 당선 가능성까지 정무적인 고민이 있는 것 같다”고 전했다. 혁신당은 조 대표 출마지역에 대한 당원 의견 수렴에 들어갔다.현재 조 대표는 경기 평택을·안산갑과 부산 북구갑, 전북 군산·김제·부안갑 등 이른바 ‘6산(山) 1택(澤)’을 두고 고심하고 있다. 안산 등 수도권에 출마해 당선된다면 혁신당의 거점을 수도권에 둘 수 있다는 점에서 의미가 크다. 하지만 이곳에는 김남국 민주당 대변인과 김용 전 민주연구원 부원장 등 이른바 친명(친이재명) 인사들의 출마 가능성이 높아 민주당의 ‘양보’를 받아내긴 어렵다.조 대표의 고향﻿ 부산의 상황도 점차 복잡해지고 있다. 전재수 의원의 부산시장 출마로 공석이 될 부산 북구갑 출마 가능성도 정치권에서는 거론됐다. 하지만 전 의원이 하정우 청와대 AI미래기획수석을 후임으로 언급하면서 조 대표에겐 부담이 된 상황이다.실제 조승래 민주당 사무총장 등은 전날 하 수석을 만나 조율에 나섰다고 한다. 하 수석 역시 전날 YTN라디오에 출연해 “고민을 안할 수는 없다”며 출마 가능성을 열어뒀다.한 전 대표도 대구 수성갑 또는 부산 북구갑·해운대갑 등 여러 선택지를 두고 고민 중이다. 다만 대구 수성갑과 부산 해운대갑의 경우 국민의힘 주호영 의원과 주진우 의원의 광역단체장 출마 여부가 확정적이지 않아 보궐 선거 가능성을 ﻿예단하긴 어렵다. ﻿부산 북구갑 역시 하 수석의 가세로 선거의 판이 뒤바뀐 만큼 한 전 대표에게는 매력이 떨어지는 선택지가 된 모습이다.정치권에선 두 사람의 맞대결 성사 여부에도 주목하고 있다. 다만 양측 모두 선거 패배로 원내 복귀에 실패할 경우 정치적 입지에 직접적인 타격이 불가피하다는 점에서 맞대결은 피할 것이란 분석이 대체적이다. 김수민 정치평론가는 통화에서 “원내 진입을 목표로 출마했다 떨어질 경우 치명타로 작용할 수 있다”며 “두 사람 빅매치 가능성은 높지 않다”고 말했다.