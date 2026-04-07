정부 “고유가 지원금, 5월까지 지급 목표”

국회 예결특위 ‘전쟁 추경’ 심의

이미지 확대 박홍근(가운데) 기획예산처 장관이 7일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 환하게 웃고 있다. 앞줄 오른쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박 장관, 임기근 기획처 차관.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 박홍근(가운데) 기획예산처 장관이 7일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 환하게 웃고 있다. 앞줄 오른쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박 장관, 임기근 기획처 차관.

안주영 전문기자

2026-04-08 8면

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박홍근 기획예산처 장관은 7일 이른바 ‘전쟁 추경(추가경정예산안)’에 편성한 고유가 피해지원금과 관련해 취약계층은 이달, 나머지는 5월 중 지급을 목표로 하겠다고 밝혔다.박 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 “(지원금 지급)은 두 단계로 볼 수밖에 없다”며 “이미 행정 데이터가 있는 취약계층에 대해선 4월 중 지급을 목표로 할 것”이라고 했다. 이어 “나머지 분들은 건강보험 재원 자료를 가지고 종합적으로 재정리를 해야 하므로 시간이 좀 소요될 수 있어 5월 중 지급을 목표로 준비하고 있다”고 설명했다. 앞서 정부는 소득 하위 70% 국민을 대상으로 한 4조 8000억원 규모의 고유가 피해지원금을 편성했다.송미령 농림축산식품부 장관은 “현재 시설농가의 등유만 (추경안에) 반영이 돼 있다”며 농기계 유가연동보조금 지원 대상을 경유와 휘발유까지 확대하는 방안에 대해서도 관계부처와 협의를 하겠다고 했다.추경안의 국회 상임위원회 예비심사도 마무리 수순에 들어갔다. 각 상임위에서는 고유가에 따른 취약계층 지원, 재생에너지 확대를 통한 에너지 대전환 관련 예산 등이 크게 증액된 것으로 나타났다. 국회는 9일까지 예결위 종합정책질의를 한 뒤 9일 소위 심사를 거쳐 10일 본회의에서 추경안을 처리한다는 계획이다.문금주 더불어민주당 원내대변인은 “농림축산식품해양수산위원회에서도 (농식품부 관련 예산을) 6000억원가량 증액 예고를 했다”며 “꼭 필요한 예산이기에 (추경 전체 규모가) 26조원 플러스 알파가 되지 않을까 싶다”고 전했다.