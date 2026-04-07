한병도 “박상용 직무 정지 사필귀정… 국조 후 즉각 특검”

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한병도 “박상용 직무 정지 사필귀정… 국조 후 즉각 특검”

안주영 기자
안주영 기자
입력 2026-04-07 18:10
수정 2026-04-07 18:10
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한병도 “박상용 직무 정지 사필귀정… 국조 후 즉각 특검”
한병도 “박상용 직무 정지 사필귀정… 국조 후 즉각 특검” 한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 ‘쌍방울 대북 송금 사건’을 수사했던 박상용 검사의 직무 정지를 “사필귀정”이라고 한 뒤 “민주당은 국정조사 이후 즉각 특검 도입으로 조작기소 의혹을 먼지 한 톨 남기지 않고 모두 규명하겠다”고 했다. 왼쪽부터 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 한정애 정책위의장, 박상혁 정책위 사회수석부의장, 김문수·전진숙 원내부대표.
안주영 전문기자


한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 국회에서 열린 원내대책회의에서 ‘쌍방울 대북 송금 사건’을 수사했던 박상용 검사의 직무 정지를 “사필귀정”이라고 한 뒤 “민주당은 국정조사 이후 즉각 특검 도입으로 조작기소 의혹을 먼지 한 톨 남기지 않고 모두 규명하겠다”고 했다. 왼쪽부터 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 한정애 정책위의장, 박상혁 정책위 사회수석부의장, 김문수·전진숙 원내부대표.

안주영 전문기자
2026-04-08 6면
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