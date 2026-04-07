세종연구소·서울안보포럼, ‘이란전쟁 따라잡기’ 세미나 개최

이미지 확대 세종연구소 컨퍼런스룸에서 7일 열린 세미나에서 참석자들이 토론을 하고 있다.

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세종연구소와 서울안보포럼은 7일부터 28일까지 세종연구소 컨퍼런스룸에서 ‘이란전쟁 따라잡기’ 주제로 세미나를 개최한다고 밝혔다.세미나는 정부, 언론, 학계, 연구소 등 군사·안보 전문가들이 이란전쟁의 동향, 예상되는 협상 시나리오 및 한반도에 미치는 영향 등에 대해 의견을 나눈다.이날 열린 첫 세미나에는 4명의 전문가들이 중동 정세에 대해 의견을 나눴다. 송승종 대전대 특임교수는 이번 이란전쟁은 인공지능(AI)이 전쟁의 ‘실질적 주역’으로 본격 등장한 최초의 사례라고 언급했다. 이어 전쟁양상은 인간중심 탐색에서 AI중심 필터링으로 개편돼 초·분 단위로 초고속화될 것으로 예견했다.김승학 해병대 예비역 준장은 미 해병대(MEU)를 소개하며 현재 이란 근처에 파병된 미 해병대의 전투력과 향후 예상되는 작전 등을 설명했다.김민석 서울안보포럼 이사장은 트럼프 대통령의 초기 전략목표 달성 여부와 현재의 미·이란 전투력 현황을 심층 분석했다. 이어서 미국·이스라엘의 향후 시나리오와 전망으로 ▲호르무즈 해협 정상화 ▲이란 정권에 대한 압박 ▲호르무즈 해협 안정화 등을 제시했다.최승우 예비역 대령은 이란 핵물질 보유 여부와 관련 미국의 군사목표, 작전수행 방향을 설명했다.오는 14일 예정된 2차 세미나에서는 미국과 이란의 협상결과에 따른 중동 정세가 논의될 예정이다.