국힘 “李대통령, ‘연임하지 않겠다 선언’ 건의에 즉답 피해”

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이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 이 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 2026.4.7 연합뉴스
국민의힘은 7일 이재명 대통령이 개헌에 앞서 중임·연임을 하지 않겠다고 선언해달라는 요청에 즉답을 피했다고 밝혔다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 국회에서 열린 ‘대통령-여야 대표·원내대표 회동 결과 브리핑’에서 이같이 밝혔다.
최 대변인은 “(비공개 대화에서) 개헌에 대한 얘기가 나왔다”며 “장동혁 대표와 송언석 원내대표가 모두 지방선거와 동시에 하는 개헌에 대해서는 반대 입장이 당론임을 분명히 했고, 거듭 강조했다”고 전했다.
이어 “이와 관련해서 장 대표가 이 대통령에게 ‘개헌을 논의하기 전에 이 대통령이 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하는 것’을 건의했고, 이에 이 대통령은 즉답을 피했다”고 부연했다.
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