국힘 “李대통령, ‘연임하지 않겠다 선언’ 건의에 즉답 피해”

이미지 확대 이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 이 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 2026.4.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정청래 더불어민주당 대표, 이 대통령, 장동혁 국민의힘 대표. 2026.4.7 연합뉴스

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국민의힘은 7일 이재명 대통령이 개헌에 앞서 중임·연임을 하지 않겠다고 선언해달라는 요청에 즉답을 피했다고 밝혔다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 국회에서 열린 ‘대통령-여야 대표·원내대표 회동 결과 브리핑’에서 이같이 밝혔다.최 대변인은 “(비공개 대화에서) 개헌에 대한 얘기가 나왔다”며 “장동혁 대표와 송언석 원내대표가 모두 지방선거와 동시에 하는 개헌에 대해서는 반대 입장이 당론임을 분명히 했고, 거듭 강조했다”고 전했다.이어 “이와 관련해서 장 대표가 이 대통령에게 ‘개헌을 논의하기 전에 이 대통령이 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 하는 것’을 건의했고, 이에 이 대통령은 즉답을 피했다”고 부연했다.