전한길 “국힘에 ‘탈당 처리’ 문자 받아…‘한미동맹단’ 창설”

이미지 확대 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처

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유명 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 국민의힘을 탈당하고 장외 투쟁 중심의 새로운 행보를 선언했다.전씨는 6일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’를 통해 지난 5일 자로 국민의힘 탈당 처리를 완료했다고 밝혔다.그는 탈당 이유에 대해 “최근 국민의힘의 행보를 보면, 과연 진정한 보수정당인지 깊은 의구심을 지울 수가 없다”면서 “저들(이재명 정부와 더불어민주당)이 시스템을 장악한 이상 지방선거도 의미 없고, 새롭게 창당을 하든 국민의힘이나 원외 정당이 몇 석을 더 얻든 이 거대한 흐름을 바꿀 수는 없다는 결론에 도달했기 때문”이라고 설명했다.전씨는 “대한민국의 공산화를 노리는 좌파들의 퍼즐이 완성 단계에 있다”고 진단하며 “미국의 적극적인 개입 없이는 자유대한민국을 수호하기 어렵다”고 강조했다.그는 “과거 홍콩 시민들이 노란 우산을 들고 세계를 향해 자유를 호소했듯 우리도 태극기와 우산을 들고 우산혁명을 시작하겠다”며 “윤석열 전 대통령 석방, 부정선거 척결을 위해 여의도 정치가 아니라 혈맹인 미국에 직접 도움을 요청하려 ‘한미동맹단’이란 시민단체를 창설했다”고 밝혔다.전씨가 이끄는 한미동맹단은 오는 11일부터 매주 토요일 경기도 평택 주한미군기지(캠프 험프리스) 앞에서 집회를 이어갈 예정이다.