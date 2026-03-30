李 “미래 에너지 수급 더 불안해… 재생에너지로 신속 전환을”

제주 타운홀미팅으로 순회 마무리

이미지 확대 이재명 대통령이 30일 제주 한라컨벤션센터에서 진행된 ‘제주의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에 발언하고 있다. 이날 타운홀미팅은 12번째로 제주도민 등 200여명이 참석했다.

제주 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 30일 제주 한라컨벤션센터에서 진행된 ‘제주의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에 발언하고 있다. 이날 타운홀미팅은 12번째로 제주도민 등 200여명이 참석했다.

제주 뉴스1

2026-03-31 6면

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이재명 대통령이 30일 에너지 수급 문제를 거론하며 국가 전체의 ‘재생에너지로의 신속 전환’을 강조한 것은 중동 정세 악화라는 위기를 국가 시스템 개선의 기회로 삼아야 한다는 최근 발언과 같은 맥락으로 풀이된다. 전세계 국가들이 공통적으로 겪는 위기를 어떻게 대처하느냐가 향후 국가 역량을 좌우한다는 의미다.이 대통령은 이날 제주 한라컨벤션센터에서 열린 12번째 타운홀미팅에서 “생각하는 것보다 상황이 좋지 않다. 당장도 그렇지만 미래에는 상황이 더 불안정해지는 것 같다”고 말했다. 그러면서 원유 등 에너지 수급의 어려움을 지적하고 재생 에너지로의 신속한 전환을 강조했다.특히 이 대통령은 제주도의 전기 렌터카 전환 정책과 관련해 “(정부가) 렌터카를 100%로 전기차로 바꾸겠다는 것을 목표로 하고 있지 않나. 이런 정책도 과감하고 빠르게 이행해야 한다”며 무공해 차량 보급에 속도를 내야 한다고 언급했다.또 “(제주도에) 풍력 자원이 엄청나게 많다. 그게(전력) 남는다고 하던데 빨리빨리 전기차 등으로 전환하면 속도를 내면 어땠을까 생각이 든다”며 “상상으로 생각해보면 모든 에너지원을 신속하게 재생에너지로 바꿔야 한다”고 했다.이 대통령은 제주도와 육지를 연결하는 ‘해저터널’에 대해서는 사실상 반대 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “조심스럽지만 섬이라는 정체성이 제주를 제주답게 하는 것 아닌가 싶다”고 말했다. 아울러 전날 4·3 유가족들을 만나 국가폭력의 형사 공소시효·민사 소멸시효 배제 추진 방침을 밝힌 것을 재차 언급하면서 한국 정치문화와 관련해 “국민 삶을 직접 책임져야 할 때 자신의 신념과 가치를 실험하는 것은 옳지 않다”고 비판했다.한편 이 대통령은 이 자리에서 지방 이전 회사의 꼼수 혜택에 대해서도 일갈했다. 이 대통령은 “지방으로 본사를 옮기면 세금 깎아준다는 정책을 했는데 주소 개념으로 하다 보니 주소만 살짝 옮겨놓고 혜택만 받고 그런 경우가 실제로 있었다”고 했다. 이 대통령이 겨냥한 기업은 제주도에 본사를 두고 있는 카카오와 넥슨으로 보인다. 이 대통령은 “앞으로는 실제 인력 규모라든지 시설·장비가 어느 정도 옮겨왔느냐에 따라 (혜택 부여를) 해야 한다”고 강조했다.이 대통령은 “사적인 이야기를 하나 하면 제가 오늘 결혼기념일입니다”라며 김혜경 여사와 결혼 35주년임을 전해 박수를 받았다. 이 대통령은 변호사 사무실을 막 열었던 1990년 김 여사와 처음 만나 네 번째 만남 만에 청혼했고 이듬해인 1991년 3월 30일 결혼식을 올렸다.