국힘 컷오프 이범석 청주시장 재심 청구…무소속 출마도 시사

이미지 확대 국민의힘 공천에서 배제된 이범석 청주시장이 27일 기자회견을 갖고 있다. 청주시 제공. 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 공천에서 배제된 이범석 청주시장이 27일 기자회견을 갖고 있다. 청주시 제공.

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국민의힘 공천에서 배제된 이범석 청주시장이 강력 반발하고 있다. 이 시장은 당 결정에 불복해 재심을 청구하고 무소속 출마도 예고했다.이 시장은 27일 청주시청에서 기자회견을 열고 “이번 국민의힘 공천관리위원회 결정을 결코 받아들일 수 없다”며 “각종 여론조사에서 가장 높은 지지를 받는 후보를 컷오프한 것은 도저히 납득할 수 없다”고 목소리를 높였다.그는 “공관위가 재고해 주실 것을 강력히 요청한다”며 “가장 경쟁력 있는 후보를 공천하는 것이 국민의힘 공관위의 최우선 과제고, 지방선거 승리를 위한 혁신공천이 될 것”이라고 강조했다.이어 “가장 높은 지지를 받으며 더불어민주당 후보를 앞서는 것은 이범석뿐이었다”며 “저를 경선에서 배제하는 것은 청주는 물론 충북 전체를 민주당에 넘겨주는 자멸 행위와 같다”고 비판했다.이 시장은 “재심 과정을 지켜보고 무소속 출마 등 대책을 강구할 것”이라고 덧붙였다.국민의힘 공관위는 전날 청주시장 선거 경선 후보로 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특보, 이욱희 전 충북도의원을 확정했다.이 시장이 배제된 사유는 알려지지 않았다.지역에선 14명이 숨진 청주 오송 지하차도 참사와 관련해 중대재해처벌법 위반(시민재해치사) 혐의로 기소된 이 시장의 사법리스크가 작용한 것 아니냐는 분석이 나온다.