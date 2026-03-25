KF-21 양산 1호기 출고… 李 “자주국방 위용 떨친다”

DJ ‘국산 전투기’ 천명 25년 만에 결실

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이미지 확대 베일 벗은 ‘KF-21 양산 1호기’… 축사하는 李 대통령 이재명 대통령이 25일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 한국형 전투기 ‘KF-21 양산 1호기’ 출고식에서 축사를 하고 있다. 이 대통령 뒤로 한국이 첫 독자 개발한 전투기인 양산 1호기가 대기하고 있다. 1호기는 오는 9월 공군에 실전 배치된다.

사천 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 베일 벗은 ‘KF-21 양산 1호기’… 축사하는 李 대통령 이재명 대통령이 25일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI)에서 열린 한국형 전투기 ‘KF-21 양산 1호기’ 출고식에서 축사를 하고 있다. 이 대통령 뒤로 한국이 첫 독자 개발한 전투기인 양산 1호기가 대기하고 있다. 1호기는 오는 9월 공군에 실전 배치된다.

사천 뉴스1

2026-03-26 2면

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“KF-21의 양산을 통해 마침내 우리 대한민국은 자주국방의 위용을 떨치게 됐습니다.”이재명 대통령은 25일 국내 독자 기술로 개발한 4.5세대 전투기 KF-21 양산 1호기가 세상 밖으로 모습을 드러내자 “진정한 방위산업 강국, 항공산업 강국의 면모를 갖추게 됐다”고 천명했다.이 대통령은 이날 경남 사천 한국항공우주산업(KAI)에서 진행된 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사를 통해 “K9 자주포, 천궁 미사일 등을 통해 세계 최고 수준의 방산 기술력과 생산 능력을 입증한 대한민국은 이제 전투기까지 독자적으로 설계하고 생산한다”고 했다.이 대통령은 “KF-21은 뛰어난 성능과 낮은 유지 비용, 기체 플랫폼의 높은 확장성 등으로 이미 1호기 출고 전부터 세계 각국으로부터 뜨거운 관심을 받아 왔다”며 “정부는 KF-21의 성공을 대한민국 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼을 것”이라고 밝혔다.출고식에는 이 대통령과 국방부, 방위사업청, 공군 관계자 등 500여명이 참석했다. KF-21은 최종 점검 등을 거쳐 올 하반기에 공군에 인도될 전망이다. 김대중 전 대통령이 국산 전투기 개발을 천명한 지 25년 만이다.KF-21은 미국, 중국, 러시아, 일본 등에 이어 세계에서 여덟 번째로 개발에 성공한 4.5세대 초음속 전투기다. 김 전 대통령이 지난 2001년 공군사관학교 졸업식에서 “늦어도 2015년까지 최신예 국산 전투기를 개발하겠다”고 천명한 이후, 지난 2015년부터 본격 개발에 착수했다. 미국이 기술 이전을 거부하면서 한때 부침을 겪기도 했으나 전투기의 두뇌이자 눈에 해당하는 능동전자주사(AESA) 레이더를 비롯한 핵심 장비 65%를 국산화하는 데 성공했다.아울러 이달 말 예정된 인도네시아 대통령의 국빈 방한 때 KF-21 16대 수출 협약이 체결될 예정으로 알려졌다. 이 밖에도 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 필리핀, 폴란드 등 각지에서 도입에 큰 관심을 보이고 있다고 전해진다.방위산업에 대한 지속적인 지원도 약속했다. 이 대통령은 “첨단 항공 엔진과 소재, 부품 개발 등에 신속하게 착수해 우리 방위산업이 지속적으로 성장할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “나아가 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 K방산의 경쟁력을 더욱 높여 갈 것”이라고 말했다.