중동전쟁 장기화에 경제 비상…총리 주재 비상경제본부 출범

물가·에너지·금융 등 5개 대응반 가동

이미지 확대 김민석 총리, 비상경제 대응체계 관련 브리핑 김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 총리, 비상경제 대응체계 관련 브리핑 김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다.

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정부가 이란 전쟁 장기화로 경제 불확실성이 확대되자 국무총리 주재 범정부 비상경제본부를 출범시켜 대응에 나선다.김민석 총리는 25일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “중동전쟁이 3주 넘게 지속되면서 에너지와 원자재 부족 등 중동발 경제 영향이 확대되고 있다”며 “범정부 차원의 선제적 대응체계를 한층 강화할 필요가 있다”고 밝혔다.김 총리는 “대통령 주재 ‘비상경제점검회의’를 최고 컨트롤타워로 해서 국가 역량을 결집해 나가겠다”며 “이를 뒷받침하기 위해 정부에서는 총리를 본부장으로 하는 비상경제본부를 두고 범부처 원팀으로 대응해 나가는 한편 이와 별도로 청와대에는 ‘비상경제상황실’을 가동할 것”이라고 설명했다.김 총리가 주재하는 비상경제본부는 기존 경제부총리 주재 비상경제장관회의를 총리 주재로 격상해 확대 개편한 것이다. 경제부총리는 부본부장으로 실무대응반을 총괄한다.비상경제본부 산하에는 5개 실무대응반이 운영된다. 거시경제·물가대응반은 경제부총리가 부본부장 겸 반장이 돼 거시지표 점검과 물가안정을 맡는다.에너지수급반은 산업통상부 장관이 반장이 돼 유가 및 원자재 수급 상황을 실시간으로 모니터링하고 필요한 대응 조치를 강화한다.금융안정반은 금융위원장이 반장을 맡아 금융시장 변동성을 24시간 모니터링하고 시장 안정을 위한 대응책을 마련한다. 민생복지반은 보건복지부 장관 책임하에 고물가로 신음하는 취약계층을 위해 실질적인 지원책을 준비한다.외교부 장관이 반장을 맡는 해외상황관리반은 국제 정세 분석 및 주요국과 긴밀한 공조를 통해 대외 리스크를 관리한다.김 총리는 “중동상황 전개에 따라 개최 주기를 탄력적으로 운영하되 당분간 주 2회 개최할 것”이라며 “매주 1회는 본부장인 총리가 직접 주재하고 나머지 1회는 부본부장인 경제부총리가 주재함으로써 급변하는 상황에 기민하게 대응하고 각 부처와 분야별 대응에 빈틈이 없도록 유기적 연계를 강화하겠다”고 설명했다.중동전쟁이 3주 넘게 지속되면서 정부는 비상 대응 체계를 가동하기로 했다. 정부는 소비자 부담을 완화하기 위해 지난 13일부터 석유 최고가격제를 시행하고, 이날부터 공공부문 차량 5부제를 의무화했다. 또 25조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성 작업에 돌입한 상황이다.