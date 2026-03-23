姜 비서실장 “대전 공장 화재, 특교세 10억원 정부 선지급 후 구상권 청구 검토”

강훈식 실장, 수석·보좌관회의 주재

“피해 가족들 소외 반복되면 안 돼”

아동학대 사망 사건 대책 주문

이미지 확대 이재명 대통령, 중앙통합방위회의 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 국민의례를 하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 중앙통합방위회의 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 국민의례를 하고 있다.

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강훈식 대통령 비서실장은 23일 대전 자동차 부품공장 참사와 관련해 “긴급 지원된 특교세 10억원의 차질 없는 집행과 정부 선지급 후 구상권 청구 방안을 적극 검토해 유가족 지원에 소홀함이 없어야 한다”고 강조했다.강 실장은 이날 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 “국가위기관리센터와 행정안전부에 ‘재난 초기 소통 매뉴얼’을 즉시 마련해 보고하도록 하라”며 이처럼 지시했다고 전은수 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.강 실장은 이재명 대통령을 만난 유가족들이 정보 부재로 인한 답답함을 호소하며 대통령에게 SNS로 직접 메시지까지 보냈던 상황을 언급하고 “사고 발생 시 피해 가족들이 소외되는 안타까운 일이 반복되어서는 안 된다”고 지적했다.강 실장은 또 미국의 이란 공세로 중동 지역 정세가 불확실한 상황이 장기화하는 것에 따른 경제적 타격에 철저히 대비하라고 했다. 강 실장은 “에너지 비용 상승과 원자재 공급 애로가 서민과 소상공인 등 취약계층에게 회복 불가능한 피해로 이어지지 않도록 해야 한다”며 전 부처에 선제적인 위기 대응 방안 마련을 지시했다고 전 부대변인이 전했다.또 강 실장은 아동학대 사망 사건이 수년째 방치된 비극적인 현실에 대해 깊이 우려했다고 한다. 강 실장은 “우리 사회의 아동보호 시스템이 결과적으로 실패한 것”이라며 “보건복지부를 중심으로 교육부와 경찰청 등 관계기관이 산재한 위기 정보를 통합해 활용할 수 있는 실질적인 대책을 즉각 마련하라”고 했다.