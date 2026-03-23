정청래, 김부겸에 공개 러브콜 “대구시장 후보로 뛰어주십시요”

정청래, 김해 봉하마을 현장 최고위서

“당대표로서 요청” 김부겸에 출마 촉구

與 “김부겸, 이번 주 중 출마 여부 결론”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 23일 경남 김해 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 23일 경남 김해 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 경남 김해 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하며 분향하고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 경남 김해 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하며 분향하고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 23일 경남 김해 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언을 마친 후 이마를 만지고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 23일 경남 김해 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언을 마친 후 이마를 만지고 있다. 2026.3.23 김해 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표는 23일 대구시장 차출론이 제기되는 김부겸 전 국무총리를 향해 “민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”고 공개 요청했다.정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “당대표로서 김 전 총리에게 정중하게 요청한다”며 대구시장 출마를 요구했다.정 대표는 대구시장 출마를 놓고 고심 중인 김 전 총리를 향해 “낙후된 대구 발전을 이어갈 확실한 필승 카드”라며 “대구에 김부겸만한 지도자가 없다”고 했다. 그러면서 “우리 당은 김 전 총리에게 (대구) 지역 발전을 위해 일해줄 것을 여러 차례 간곡하게 삼고초려하고 있다”며 “지역주의 타파 과제를 누구보다 잘 알고 실천할 수 있다”며 조속한 결단을 촉구했다.앞서 조승래 민주당 사무총장은 전날 김 전 총리가 이번주 중 출마 여부에 대해 결단을 내릴 것이라고 했다. 조 사무총장은 “대구는 지역 내 총생산이나 총소득이 30년 가까이 최하위권에 가깝다”며 “(김 전 총리를) 대구 지역 주요 현안에 대해 잘 풀어나갈 수 있는 적임자로 판단하고 있기 때문에 고민하고 있다”고 했다.