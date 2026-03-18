정청래 “후반기 상임위 다 가져올 생각 든다… 국민의힘 정신 차리길”

李 질타 하루 만에 ‘싹쓸이’ 내비쳐 정청래 더불어민주당 대표는 18일 22대 국회 후반기 원 구성 때 18개 상임위원회를 여당이 모두 가져올 수 있다며 국민의힘을 향해 으름장을 놨다. 이 대통령이 국회 정무위원회를 겨냥해 “야당이 위원장이라 아무것도 못 하고 있다”고 공개 질타한 지 하루 만이다.
현실화 땐 야당의 견제 수단 없어
정 대표는 이날 유튜브 방송 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “국회 후반기 원 구성 때 상임위를 다 가져올까, 이런 생각도 든다”며 “제 마음이 굳어지기 전에 국민의힘이 정신 차리길 바란다”고 밝혔다. 그러면서 “미국 같은 경우는 한 석이라도 더 많은 정당이 모든 상임위원장을 다 가져간다”고 덧붙였다.
지난달 국민의힘이 상임위 활동 거부에 나섰을 때 한병도 원내대표가 “이런 식이면 상임위원장 배분 문제도 원점에서 심각하게 고려하겠다”고 발언한 적은 있지만 정 대표가 공개 발언을 통해 상임위 ‘전면 재편’ 가능성을 언급한 건 처음이다.
여당 지도부에서 잇달아 이 같은 발언이 나오면서 정치권에서 실제 현실화 가능성도 배제할 수 없다는 말도 나온다. 민주당은 지난 2020년 ‘180석’ 총선 대승을 바탕으로 18개 상임위원회 위원장직을 모두 가져왔던 전례가 있다.
당시 법제사법위원장 자리를 두고 여야가 첨예하게 대립한 끝에 민주당이 ‘책임 정치’를 내세우며 전석을 단독 선출했다. 하지만 민주당은 2021년 재보궐 선거에서 참패한 후 2021년 7월 국민의힘에 다시 7개 위원장직을 넘겼다.
이번에는 지방선거를 마치고 나면 한동안 큰 선거가 없다. 실제 여당이 모든 상임위를 독식할 경우 국민의힘은 6·3 지방선거 이후 견제 수단이 전무해지는 셈이된다.
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특위’, 현장 소통간담회 개최… “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫, 국가가 끝까지 책임질 것”
국민의힘 ‘맘(Mom)편한특별위원회’(이하 맘편한특위)가 저출생 문제 해결을 위해 본격적인 현장 소통 행보에 나섰다. 지난 2월 발족한 맘편한특위는 17일 서울 마포구 소재 ‘채그로’에서 제1차 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 박춘선 저출생영유아보육분과 위원장(서울시의원, 강동 3)의 사회로 진행됐으며, 당 지도부와 특위 위원, 신혼부부 등 생생한 현장의 목소리를 전달할 참석자들이 함께했다. 간담회에서는 ‘난임에서 보육까지’를 주제로 보육 정책, 신혼부부, 워킹맘, 다둥이 가정, 한부모 가정, 경력 단절, 난임 지원 개선 및 행정 불편 등 다양한 현안이 폭넓게 논의됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 현실적 어려움을 토로하는 한편, 실효성 있는 안성맞춤 정책 마련의 필요성을 강하게 제기했다. 간담회를 끝까지 청취한 국민의힘 장동혁 대표는 인사말을 통해 “아이 키우는 일, 개인이 아닌 국가의 몫”이라며 “아이를 낳고 키우는 과정에서 겪는 막막함을 국가가 더 적극적으로 살펴야 한다”고 강조했다. 이어 “현장의 생생한 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다”며 “부모님들이 피부로 느끼는 어려움을 해결하기 위해 당 차원에서 예산과 입법 지원을 아끼지
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의원들 사이에선 의견이 갈린다. 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “시급한 민생 현안 법안의 상정 및 심의 통과가 되지 않는다면 마냥 협치만 바라볼 수는 없다”며 정 대표 주장에 힘을 실었다. 반면 여당의 한 중진 의원은 “의회는 협의 기관인데 여야가 위원장을 나눠 맡는 방식을 지키는 게 맞다”고 했다.
2026-03-19 8면
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