정청래 “후반기 상임위 다 가져올 생각 든다… 국민의힘 정신 차리길”

李 질타 하루 만에 ‘싹쓸이’ 내비쳐

현실화 땐 야당의 견제 수단 없어

2026-03-19 8면

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정청래 더불어민주당 대표는 18일 22대 국회 후반기 원 구성 때 18개 상임위원회를 여당이 모두 가져올 수 있다며 국민의힘을 향해 으름장을 놨다. 이 대통령이 국회 정무위원회를 겨냥해 “야당이 위원장이라 아무것도 못 하고 있다”고 공개 질타한 지 하루 만이다.정 대표는 이날 유튜브 방송 ‘겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “국회 후반기 원 구성 때 상임위를 다 가져올까, 이런 생각도 든다”며 “제 마음이 굳어지기 전에 국민의힘이 정신 차리길 바란다”고 밝혔다. 그러면서 “미국 같은 경우는 한 석이라도 더 많은 정당이 모든 상임위원장을 다 가져간다”고 덧붙였다.지난달 국민의힘이 상임위 활동 거부에 나섰을 때 한병도 원내대표가 “이런 식이면 상임위원장 배분 문제도 원점에서 심각하게 고려하겠다”고 발언한 적은 있지만 정 대표가 공개 발언을 통해 상임위 ‘전면 재편’ 가능성을 언급한 건 처음이다.여당 지도부에서 잇달아 이 같은 발언이 나오면서 정치권에서 실제 현실화 가능성도 배제할 수 없다는 말도 나온다. 민주당은 지난 2020년 ‘180석’ 총선 대승을 바탕으로 18개 상임위원회 위원장직을 모두 가져왔던 전례가 있다.당시 법제사법위원장 자리를 두고 여야가 첨예하게 대립한 끝에 민주당이 ‘책임 정치’를 내세우며 전석을 단독 선출했다. 하지만 민주당은 2021년 재보궐 선거에서 참패한 후 2021년 7월 국민의힘에 다시 7개 위원장직을 넘겼다.이번에는 지방선거를 마치고 나면 한동안 큰 선거가 없다. 실제 여당이 모든 상임위를 독식할 경우 국민의힘은 6·3 지방선거 이후 견제 수단이 전무해지는 셈이된다.의원들 사이에선 의견이 갈린다. 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “시급한 민생 현안 법안의 상정 및 심의 통과가 되지 않는다면 마냥 협치만 바라볼 수는 없다”며 정 대표 주장에 힘을 실었다. 반면 여당의 한 중진 의원은 “의회는 협의 기관인데 여야가 위원장을 나눠 맡는 방식을 지키는 게 맞다”고 했다.