박찬우 국민의힘 천안시장 후보 확정 “시민 성원과 응원”

이미지 확대 국민의힘 천안시장 후보로 공천이 확정된 박찬우 예비후보가 18일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 천안시장 후보로 공천이 확정된 박찬우 예비후보가 18일 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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6·3 지방선거 국민의힘 천안시장 후보로 공천이 확정된 박찬우 예비후보는 18일 “시민의 마음을 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.박 후보는 이날 천안시청 브리핑실을 찾아 “그동안 시민 성원과 응원이 있었기에 좋은 결과가 있었다”며 이같이 밝혔다.그는 “지금부터가 시작이라고 생각한다”며 “함께 선의의 경쟁을 펼친 황종헌·권용태 예비후보들에게 심심한 위로를 전한다”고 말했다.이어 “당 지지율이 낮지만 이번 지방선거에서는 국회의원 선출이 아닌 도시의 문제 해결과 비전 등을 통해 시민들이 견제와 균형을 갖고 선택할 것”이라며 “경제를 살리고 출산·돌봄·교육·안전 도시, 교통이 편리한 도시 등의 정책을 갖고 시민들 선택을 받겠다”고 강조했다.박 후보는 이번 선거에서 대통령실·국무총리실·행정안전부 등 국정 중심에서 정책을 설계·집행하고, 대전시 행정부시장과 논산시장 권한대행으로 대도시와 기초자치단체에서 쌓은 행정 경험을 강조하고 있다.앞서 그는 지난 2월 9일 출마 선언을 통해 △철도 지하화를 통한 원도심 회복과 도시 균형 발전 △청년이 떠나지 않는 경제 도시 △철도·교통 대전환으로 도시 경쟁력 재편 △교육이 강한 도시 △문화·체육·복지가 일상인 도시 △아이 키우기 좋은 도시 △농촌이 지속되는 도시 △시민이 체감하는 시정 구현 등을 제시했다.