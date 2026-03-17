“‘대통령 배출지’ 계양구 출마”…민주당 올드보이들의 귀환

송영길, 계양을 국회의원 보궐 출마
박형우·이용범, 구청장·시의원 노려
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더불어민주당 송영길 전 당 대표. 연합뉴스
이재명 대통령을 배출한 인천 계양구에 더불어민주당 올드보이(OB)들이 돌아왔다. 송영길(63) 전 대표, 박형우(69) 전 계양구청장, 이용범 전 인천시의회 의장 등이 국회의원 보궐선거와 지방선거에 출마하려는 것이다.
17일 인천 정가에 따르면 송 전 대표는 이 대통령이 지난 대선 출마로 무주공산이 된 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다.
송 전 대표는 김남준 전 대통령비서실 대변인과 계양을 보궐선거 후보를 놓고 양보 없는 자리싸움을 벌이고 있다. 정가는 계양을이 대통령을 배출한 상징적인 곳인 만큼 중앙당이 전략공천할 가능성이 높은 것으로 본다.
송 전 대표는 각종 언론에서 “당이 결정하는 대로 따르겠다”고 하면서도 계양을에 대한 애착을 버리지 않고 있다. 송 전 대표는 계양구에서만 5선 국회의원을 지냈다.
제6대부터 8대까지 계양구청장을 3연임한 박 전 구청장은 지난 지방선거 땐 3선 제한에 걸려 출마하지 못했으나, 3선 제한이 풀리면서 계양구청장 재도전에 나섰다. 만일 당선된다면 계양구청장만 16년 하게 되는 셈이다.
박 전 구청장 외 김광(50) 전 청와대 행정관과 박해진(65) 전 계양구의원, 이수영(48) 전 대통령비서실 행정관 등 3명이 계양구청장에 출사표를 던진 상태다. 윤환(67) 현 구청장은 공천에서 배제됐다.
최재란 서울시의원, 시민평가 ‘종합우수 의원’ 공동 3위… ‘일 잘하는 의원’ 실력 입증
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 시민단체가 실시한 의정활동 평가에서 우수 의원 공동 3위에 선정되며 지난 4년간 의정활동 성과를 인정받았다. 지난 11일 서울와치와 정보공개센터 등의 발표에 따르면 시민의정감시단이 2022년부터 2025년까지 제11대 서울특별시의회 행정사무감사를 평가해 종합 분석한 ‘시의원 시민평가 보고서’에서 최 의원이 종합우수 의원 공동 3위에 이름을 올렸다. 서울와치는 매년 시민의정감시단을 구성해 시민들이 직접 행정사무감사 회의 영상을 확인하고 시의원의 질의와 감사 활동을 점검하는 방식으로 평가해 왔다. 이번 평가는 시민이 의정활동을 직접 점검하는 시민 감시 방식으로 진행됐다. 4개년 종합평가 결과 종합우수 의원은 11명(12.50%)이었다. 최 의원은 2022년 서울시의회 출입기자단이 선정한 행정사무감사 우수의원 선정에 이어 2023·2024년 시민의정감시단 우수의원 선정까지 3년 연속 수상한 바 있다. 또한 최 의원은 행정사무감사 과정에서 정책 문제를 적극적으로 지적하고 서울시 행정에 대한 감시와 견제 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받았다. 시민의정감시단은 행정사무감사가 지방의회의 핵심 의정활동으로,
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이 전 시의장은 지난 2010년 6대 시의원에 당선된 뒤 7대와 8대까지 내리 3선에 성공했으며 8대 전반기 시의장을 역임했다. 지난 지방선거 땐 계양구청장에 도전했으나 당 경선에서 탈락했고 이번 선거에는 체급을 낮춰 다시 시의원에 출마한다.
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