서울시장 출마 선언하는 오세훈

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 서울시장 출마 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 서울시장 출마 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자

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오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 서울시장 출마 관련 입장을 밝히고 있다. 오 시장은 이날 “선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”라고 밝혔다.오 시장은 이후 국민의힘 지도부를 겨냥해 “국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다, 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”라고 비판하며 “장동혁 지도부가 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”라고 말했다.