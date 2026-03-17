서울시장 출마 선언하는 오세훈

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오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 서울시장 출마 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.3.17 이지훈 기자
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 서울시장 출마 관련 입장을 밝히고 있다. 오 시장은 이날 “선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”라고 밝혔다.
최재란 서울시의원, 시민평가 ‘종합우수 의원’ 공동 3위… ‘일 잘하는 의원’ 실력 입증
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 시민단체가 실시한 의정활동 평가에서 우수 의원 공동 3위에 선정되며 지난 4년간 의정활동 성과를 인정받았다. 지난 11일 서울와치와 정보공개센터 등의 발표에 따르면 시민의정감시단이 2022년부터 2025년까지 제11대 서울특별시의회 행정사무감사를 평가해 종합 분석한 ‘시의원 시민평가 보고서’에서 최 의원이 종합우수 의원 공동 3위에 이름을 올렸다. 서울와치는 매년 시민의정감시단을 구성해 시민들이 직접 행정사무감사 회의 영상을 확인하고 시의원의 질의와 감사 활동을 점검하는 방식으로 평가해 왔다. 이번 평가는 시민이 의정활동을 직접 점검하는 시민 감시 방식으로 진행됐다. 4개년 종합평가 결과 종합우수 의원은 11명(12.50%)이었다. 최 의원은 2022년 서울시의회 출입기자단이 선정한 행정사무감사 우수의원 선정에 이어 2023·2024년 시민의정감시단 우수의원 선정까지 3년 연속 수상한 바 있다. 또한 최 의원은 행정사무감사 과정에서 정책 문제를 적극적으로 지적하고 서울시 행정에 대한 감시와 견제 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받았다. 시민의정감시단은 행정사무감사가 지방의회의 핵심 의정활동으로,
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오 시장은 이후 국민의힘 지도부를 겨냥해 “국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다, 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”라고 비판하며 “장동혁 지도부가 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”라고 말했다.
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