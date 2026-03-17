[속보] 오세훈 “선당후사 정신으로 국힘 서울시장 후보등록”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 신길역세권 장기전세주택 건립현장 인근에서 주택 활성화 방안을 발표하고 있다. 2026.3.17. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 신길역세권 장기전세주택 건립현장 인근에서 주택 활성화 방안을 발표하고 있다. 2026.3.17. 연합뉴스

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오세훈 서울시장이 17일 국민의힘 서울시장 후보 등록에 나서겠다고 선언했다. 그간 당의 근본적인 변화를 촉구하며 공천 신청을 미뤄온 그는 결국 출마를 결정하면서 당내 혁신 요구를 수면 위로 함께 끌어올렸다.오 시장은 이날 서울 중구 서울시청에서 기자회견을 열어 “서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 이끌고, 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고 밝혔다.이어 “‘대통령의 선택’이 아닌 ‘시민의 선택’으로 반드시 승리해 ‘박원순 시즌 2’를 막아내겠고 제게 주어진 소명을 끝까지 완수하겠다”고 다짐했다.국민과 보수 진영의 기대와 신뢰가 후보 등록을 결심하게 된 계기라고 오 시장은 설명했다. 그러면서 장동혁 대표와 현 지도부가 국민이 납득할 만한 변화 의지를 보여주지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다고 직격했다.오 시장은 “이는 최전선에서 싸워야 할 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않으며, 무능을 넘어 무책임하다”고 잘라 말했다.그러면서 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “서울을 혁신의 출발점으로 삼아 보수를 다시 일으켜 세우겠다”고 강조했다.