[속보] 오세훈 “선당후사 정신으로 국힘 서울시장 후보등록”

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오세훈 서울시장이 17일 서울 영등포구 신길역세권 장기전세주택 건립현장 인근에서 주택 활성화 방안을 발표하고 있다. 2026.3.17. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 17일 국민의힘 서울시장 후보 등록에 나서겠다고 선언했다. 그간 당의 근본적인 변화를 촉구하며 공천 신청을 미뤄온 그는 결국 출마를 결정하면서 당내 혁신 요구를 수면 위로 함께 끌어올렸다.
오 시장은 이날 서울 중구 서울시청에서 기자회견을 열어 “서울에서 시작한 변화로 당의 혁신을 이끌고, 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고 밝혔다.
이어 “‘대통령의 선택’이 아닌 ‘시민의 선택’으로 반드시 승리해 ‘박원순 시즌 2’를 막아내겠고 제게 주어진 소명을 끝까지 완수하겠다”고 다짐했다.
국민과 보수 진영의 기대와 신뢰가 후보 등록을 결심하게 된 계기라고 오 시장은 설명했다. 그러면서 장동혁 대표와 현 지도부가 국민이 납득할 만한 변화 의지를 보여주지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다고 직격했다.
오 시장은 “이는 최전선에서 싸워야 할 후보들과 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않으며, 무능을 넘어 무책임하다”고 잘라 말했다.
최재란 서울시의원, 시민평가 ‘종합우수 의원’ 공동 3위… ‘일 잘하는 의원’ 실력 입증
서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 시민단체가 실시한 의정활동 평가에서 우수 의원 공동 3위에 선정되며 지난 4년간 의정활동 성과를 인정받았다. 지난 11일 서울와치와 정보공개센터 등의 발표에 따르면 시민의정감시단이 2022년부터 2025년까지 제11대 서울특별시의회 행정사무감사를 평가해 종합 분석한 ‘시의원 시민평가 보고서’에서 최 의원이 종합우수 의원 공동 3위에 이름을 올렸다. 서울와치는 매년 시민의정감시단을 구성해 시민들이 직접 행정사무감사 회의 영상을 확인하고 시의원의 질의와 감사 활동을 점검하는 방식으로 평가해 왔다. 이번 평가는 시민이 의정활동을 직접 점검하는 시민 감시 방식으로 진행됐다. 4개년 종합평가 결과 종합우수 의원은 11명(12.50%)이었다. 최 의원은 2022년 서울시의회 출입기자단이 선정한 행정사무감사 우수의원 선정에 이어 2023·2024년 시민의정감시단 우수의원 선정까지 3년 연속 수상한 바 있다. 또한 최 의원은 행정사무감사 과정에서 정책 문제를 적극적으로 지적하고 서울시 행정에 대한 감시와 견제 역할을 충실히 수행했다는 평가를 받았다. 시민의정감시단은 행정사무감사가 지방의회의 핵심 의정활동으로,
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그러면서 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “서울을 혁신의 출발점으로 삼아 보수를 다시 일으켜 세우겠다”고 강조했다.
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